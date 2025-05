Aniversário de Maria Alice: relembre as festas luxuosas da filha de Virginia e Zé Felipe

Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, faz aniversário nesta sexta-feira, 30. Relembre como foram as festas da pequena ao longo dos anos!

O aniversário de Maria Alice, filha mais velha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, é celebrado nesta sexta-feira, 30. Para comemorar seus 4 anos, a pequena escolheu o tema ‘O Céu de Maria Alice’. Desde o nascimento dela, a família comemora com festas que se destacam pelo luxo e pela criatividade. Relembre!

Primeira festa de Maria Alice

A primogênita do ex-casal nasceu no dia 30 de maio de 2021. No ano seguinte, os papais organizaram uma festa com o tema 'O Mundo da Tutti-frutti - apelido carinhoso da herdeira. O evento ainda contou com shows ao vivo e looks da família combinando.

Dois anos de Maria Alice

Em 2023, a menina completou 2 anos e os papais reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio. A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.

A festa de três anos de Maria Alice

Quando completou três anos de vida, a celebração, que aconteceu em Goiânia (GO), teve como tema 'Super Maria Alice'. Para o evento, Maria Alice aparece fantasiada de Batman, enquanto a irmã, Maria Flor, que estava com 1 ano, usou uma roupa da Mulher-Maravilha. Já a influenciadora digital, que estava à espera de José Leonardo, surgiu usando um vestido listrado, que realçou sua barriguinha de grávida.

A decoração, escolhida pela aniversariante, contou com super-heróis e bexigas coloridas. O bolo e os docinhos também foram personalizados no tema. O evento ainda contou com estações de pizza, hambúrguer, sorvete, pastel, cachorro-quente, brigadeiro, algodão-doce, entre outras coisas.

