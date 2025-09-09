Aniversário de José Leonardo: confira os bastidores da festa luxuosa

Decoradora da festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia, revela que a comemoração precisou de 11 dias para ser finalizada
Publicado em 09/09/2025, às 16h28
A decoradora Tana Lobo, uma das idealizadoras do evento, revelou parte dos bastidores da festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. A comemoração, que acontece nesta terça-feira, 9, e mobilizou cerca de 300 funcionários, além de precisar de 11 dias para a finalização da preparação.
O evento com o tema “A Fazenda de José Leonardo” prometeu ser grandioso e memorável. Apenas a montagem e preparação da celebração contou com mais de 300 profissionais envolvidos. “Estamos há 11 dias montando esse projeto, junto com a finalização do espaço”, revelou Tana Lobo em entrevista ao Portal Leo Dias.
A profissional comentou sobre a decoração do local e a escolha do tema do evento. Segundo ela, o evento em Goiânia estará bem caracterizado. “A ideia para essa fazenda foi dar uma continuação à história desde a maternidade, que criamos com a Virginia nesses 12 meses de vida do José Leonardo. O projeto está muito especial”, comentou Tana sobre a festa do filho da influenciadora.
“São muitas estampas lindas, desenvolvidas de acordo com a identidade que criamos para o espaço, para o projeto, para a festa… Temos muitas esculturas imensas, gigantescas, para trazer uma pegada bem lúdica para essa fazenda. A entrada acho que é o meu xodó, porque tem uma selaria que vai funcionar como a nossa loja de lembranças”, completou a idealizadora.
Na última segunda, 8, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais alguns spoilers da festa de 1 ano de seu filho caçula, José Leonardo. A festa luxuosa do pequeno vai acontecer em Goiânia nesta terça-feira, 9.
A empresária divulgou um vídeo da decoradora Tana Lobo sobre a preparação do local. “Vocês não estão preparados para essa fazenda. É uma fazenda muito elegante, muito lúdica. Afinal de contas, é uma festa de um ano, tudo a ver com a história do José Leonardo”, afirmou a idealizadora da festa.
