CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Aniversário de José Leonardo: confira os bastidores da festa luxuosa
Festas / Luxo!

Aniversário de José Leonardo: confira os bastidores da festa luxuosa

Decoradora da festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia, revela que a comemoração precisou de 11 dias para ser finalizada

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 16h28

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia e José Leonardo
Virginia e José Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

A decoradora Tana Lobo, uma das idealizadoras do evento, revelou parte dos bastidores da festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. A comemoração, que acontece nesta terça-feira, 9, e mobilizou cerca de 300 funcionários, além de precisar de 11 dias para a finalização da preparação.

O evento com o tema “A Fazenda de José Leonardo” prometeu ser grandioso e memorável. Apenas a montagem e preparação da celebração contou com mais de 300 profissionais envolvidos. “Estamos há 11 dias montando esse projeto, junto com a finalização do espaço”, revelou Tana Lobo em entrevista ao Portal Leo Dias.

A profissional comentou sobre a decoração do local e a escolha do tema do evento. Segundo ela, o evento em Goiânia estará bem caracterizado. “A ideia para essa fazenda foi dar uma continuação à história desde a maternidade, que criamos com a Virginia nesses 12 meses de vida do José Leonardo. O projeto está muito especial”, comentou Tana sobre a festa do filho da influenciadora.

São muitas estampas lindas, desenvolvidas de acordo com a identidade que criamos para o espaço, para o projeto, para a festa… Temos muitas esculturas imensas, gigantescas, para trazer uma pegada bem lúdica para essa fazenda. A entrada acho que é o meu xodó, porque tem uma selaria que vai funcionar como a nossa loja de lembranças”, completou a idealizadora.

Virginia revela detalhes da festa de 1 ano de José Leonardo

Na última segunda, 8, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais alguns spoilers da festa de 1 ano de seu filho caçula, José Leonardo. A festa luxuosa do pequeno vai acontecer em Goiânia nesta terça-feira, 9.

A empresária divulgou um vídeo da decoradora Tana Lobo sobre a preparação do local. “Vocês não estão preparados para essa fazenda. É uma fazenda muito elegante, muito lúdica. Afinal de contas, é uma festa de um ano, tudo a ver com a história do José Leonardo”, afirmou a idealizadora da festa.

Leia também: Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

aniversárioZé FelipeVirginiaJosé Leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

Leia também

Aniversário!

Malvino Salvador comemora o aniversário da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Malvino Salvador mostra comemoração intimista no aniversário da filha

Mudança!

Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados - Foto: Reprodução / Instagram

Pela 1ª vez, Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados

Spoiler

Virginia Fonseca mostra detalhes da decoração da festa do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca revela detalhes da festa de 1 ano de José Leonardo

Comemoração

Zé Felipe faz festa para o filho caçula - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca

José Leonardo

Virginia Fonseca, Zé Felipe e os filhos - Foto: Reprodução/Instagram

Saiba como será a festa de aniversário de 1 ano do filho de Virginia e Zé Felipe

Aniversário

Vivi Araujo e Guilherme Militão com o filho, Joaquim - Foto: Reprodução / Instagram; @crismonteiro.fotografia

Filho de Viviane Araujo comemora aniversário de 3 anos com festão luxuoso

Últimas notícias

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rostoMédica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
NoneOferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor'Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Rafa KalimannRafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Choi Woo Shik'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
Angela Ro RoAngela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Pedro NovaesPedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curadoReynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade