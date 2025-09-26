Aniversário da filha de Léo Santana e Lore Improta: Veja novas fotos do festão luxuoso

Filha de Léo Santana e Lore Improta, a pequena Liz celebrou a chegada dos 4 anos em um festão temático luxuoso na Bahia; veja fotos

A dançarina Lore Improta usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 25, para compartilhar com o público novos registros do aniversário da filha, Liz. A pequena, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana, completou 4 anos de vida e celebrou a data em um festão luxuoso com o tema Princesas da Disney.

Nos novos cliques publicados por Lore, é possível notar detalhes da decoração do evento, incluindo o bolo personalizado em formato de livros com o nome das personagens infantis. Além disso, a festa da pequena Liz contou com um espaço reservado para as crianças se divertirem em brinquedos infláveis e show de mágica.

“Meu maior presente é ver ela feliz assim, com tudo do jeitinho que sonhou! Me digam se não tava a coisa mais linda, gente? Liz aprovou tudo e aproveitou demais!“, declarou a mamãe coruja na legenda da postagem. Léo Santana também deixou um comentário especial: “Sou TRILHARDÁRIO! E nem tô falando de dinheiro”, escreveu o famoso.

A filha de Lore Improta e Leo Santana chegou na festa vestida de Tiana, protagonista do filme ‘A Princesa e o Sapo’. Os artistas, por sua vez, escolheram roupas claras para curtir o evento da herdeira, que aconteceu em Salvador, na Bahia.

Os convidados da festa ainda levaram para casa dois itens de lembrancinhas, sendo o primeiro desenhos para colorir personalizados com o tema de príncipes e princesas; o segundo foi um kit para fazer bolo de pote, com avental e ingredientes inclusos.

Veja as fotos do aniversário de Liz:

Mais filhos? Léo Santana revela se deseja aumentar a família

Recentemente, em entrevista ao ‘Gshow’, Léo Santana abriu o jogo sobre a possibilidade de aumentar a família com Lore Improta. De acordo com o cantor, ele e a esposa planejam ter um segundo filho ainda este ano.

“Desde quando a Liz nasceu, a gente falou que tinha que ter outro. Estamos trabalhando, se é que você me entende? Uma hora vai chegar. A gente ainda quer esse ano. Queremos manter aquela mesma faixa etária, 3 ou 4 anos de diferença. Com fé em Deus, até o ano que vem vai ter um menino ou uma menina… vamos ver“, declarou o artista, na ocasião.

Léo Santana também falou sobre as mudanças que a paternidade trouxe para sua vida pessoal e profissional: “Sempre fui um cara muito responsável, pé no chão. Quem me acompanha durante esses quase 20 anos de carreira sabe que sou mais reservado, muito família, muito dos meus amigos. A Liz potencializou essa responsabilidade. O medo impera mais, você tem mais cuidado ao falar, ao sair, até nas redes sociais. Ela me fortaleceu muito mais como família“, disse o cantor, por fim.

