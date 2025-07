Anitta surge vestida de noiva em festa junina da família

A cantora Anitta reaparece nas redes sociais e mostra fotos encantadoras de sua festa junina em família

A cantora Anitta agitou as redes sociais na manhã deste sábado, 26, ao abrir um novo álbum de fotos. No meio das imagens, ela revelou como foi a festa junina em sua mansão.

Ela organizou uma festa caipira para reunir sua família. Inclusive, a artista se vestiu de noiva do evento, com direito a vestido branco enfeitado com detalhe vermelhos.

Vale lembrar que Anitta se divide entre o Brasil e os Estados Unidos há alguns anos por causa da vida profissional.

Festa junina da cantora Anitta - Foto: Reprodução / Instagram

Festa junina da cantora Anitta - Foto: Reprodução / Instagram

Festa junina da cantora Anitta - Foto: Reprodução / Instagram

Festa junina da cantora Anitta - Foto: Reprodução / Instagram

Festa junina da cantora Anitta - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta fala sobre procedimentos no rosto

A cantora Anitta falou sobre as críticas que recebeu por ter feito uma cirurgia plástica para mudar o formato do rosto. Ela contou que seu plano era ficar um tempo longe da internet para o lançamento de um novo projeto no futuro. Porém, ela precisou reaparecer antes do previsto por causa das especulações sobre sua saúde.

A estrela contou que voltou às redes sociais depois da cirurgia para tranquilizar os fãs após os boatos de que estaria desfigurada. Ela mostrou o seu novo rosto depois de se recuperar de uma infecção e passou a ser alvo de críticas pela mudança em sua aparência. Então, a artista se defendeu das críticas e disse que sempre fez procedimentos estéticos e as pessoas nem ficavam sabendo.

"Depois do meu aniversário [no dia 30 de março], eu ia dar uma sumida das redes sociais. Eu ia aparecer só para coisas de trabalho, de publicidade. Estou trabalhando em um projeto bem diferente, bem específico. E depois eu apareceria, depois de muitos, muitos de vocês desejarem e se perguntarem por onde eu andava. Eu apareceria com esse projeto super bem planejado e uma estética, e uma coisa de imagem, como a gente fez com o Funk Generation... Com tudo conversando bastante. A gente faria isso esse ano", disse ela.

E completou: "Aconteceram alguns imprevistos no caminho, de saírem algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada. Ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência, etc. E ter pegado uma bactéria, uma cirurgia, coisa que seria bem perigoso, né? Eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. E comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu tava na cova, com o pé na cova já, super mal, super. Super cagada. Decidi aparecer para não ficar essa tensão no ar".

Leia também: Anitta revela próxima mudança após procedimentos no rosto: 'Decidi'