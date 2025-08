Andressa Suita encanta ao mostrar fotos da festa de aniversário do filho caçula

A influenciadora digital Andressa Suita encantou ao mostrar a comemoração do aniversário de sete ano de Samuel, seu filho com Gusttavo Lima

Andressa Suita encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 5, ao compartilhar fotos da festa de aniversário de seu filho caçula, Samuel.

O menino, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, completou sete anos de vida no dia 24 de julho e ganhou uma festa temática. O local do evento foi decorado com muitas bexigas nas cores azul, preto, preta, roxo e branco, além de carros, bandeiras de corrida e sinais de trânsito, como a placa stop (pare). Samuel também posou sorridente ao lado dos pais e do irmão mais velho, Gabriel, de oito anos.

Além de compartilhar no feed as fotos do aniversário do menino, Suita recordou fotos de vários momentos da vida do caçula, incluindo imagens do seu nascimento. "24.07 Samuel", escreveu a influenciadora digital na legenda, acrescentando um emoji de coração azul.

Confira:

Andressa Suita mostra a festa de aniversário do filho - Foto: Instagram

Andressa Suita mostra a festa de aniversário do filho - Foto: Instagram

Andressa Suita mostra a festa de aniversário do filho - Foto: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Vale lembrar que filho mais velho de Andressa e Gusttavo, Gabriel, completou oito anos no dia 28 de junho. Na ocasião, a famosa e o marido comemoraram a data especial com um bolinho pequeno com brigadeiros. "São 8 anos que vivo diariamente com esse carinha... Um grande filho! Protetor, amigo, obediente, curioso, líder, forte, alegre, positivo, confiante e muito desconfiado, zero vítima... pega tudo no ar! Eu sou completamente apaixonada por ele, por ser exatamente assim! Que esse dia seja infinito", escreveu a mamãe.

O sertanejo compartilhou depois as fotos da festa do primogênito, que contou com uma estrutura vertical com o nome "Gabriel" escrito em letras brancas, ao lado de um semáforo. Balões em tons de vermelho, azul, prata e branco e elementos temáticos, como uma placa de "Pare" (STOP), outra com o número 8, e um painel com uma ilustração de um menino e um cachorro dentro de um carrinho azul complementaram a decoração.

Nos registros, o aniversariante apareceu ainda abrindo os presentes e aproveitando o momento na companhia dos pais e do irmão mais novo, Samuel, de 6 anos. "Dia mais que especial! Aniversário de 8 anos do meu primogênito Gabriel… Como o tempo passa rápido…", disse Gusttavo na legenda da publicação.

Relacionamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Início do relacionamento

2012: Gusttavo Lima e Andressa Suita iniciaram um relacionamento, após se conhecerem por meio do empresário do cantor. Antes de namorarem, Andressa atuava como cupido, apresentando amigas para Gusttavo. O romance foi assumido publicamente em janeiro de 2013.

Noivado

2013: Durante as celebrações de Réveillon, Gusttavo Lima pediu Andressa em casamento, oficializando o noivado.

Casamento civil

15 de dezembro de 2015: O casal se casou no civil na residência de Gusttavo Lima.

Casamento religioso

16 de outubro de 2016: Realizaram uma cerimônia religiosa na fazenda do cantor, em João Pinheiro, Minas Gerais, com presença de familiares e amigos próximos.

Filhos

28 de junho de 2017: Nascimento de Gabriel, o primeiro filho do casal.

24 de julho de 2018: Nascimento de Samuel, o segundo filho do casal.

Separação

9 de outubro de 2020: O casal anunciou a separação após cinco anos de casamento. Gusttavo Lima afirmou que a decisão partiu dele e negou qualquer especulação de traição.

Reaproximação

2022: Gusttavo Lima e Andressa Suita reataram o relacionamento e passaram a morar juntos novamente.

Situação atual

2024: Embora oficialmente divorciados, Gusttavo Lima e Andressa Suita continuam convivendo juntos e mantendo uma relação estável, priorizando o bem-estar dos filhos.

Leia também:Funcionário de Gusttavo Lima morre em acidente em rodovia de Goiás