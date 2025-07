Andréia Horta faz rara aparição com a filha em seu aniversário

Discreta com a vida pessoal, Andréia Horta surpreende ao mostrar imagens com a filha em sua festa de aniversário

A atriz Andréia Horta está em festa neste domingo, 27. Isso porque ela acaba de completar 42 anos de idade e celebrou a data especial ao lado da filha, Yolanda, de 8 meses, fruto do casamento com Ravel Andrade.

Nas redes sociais, a estrela mostrou imagens com a herdeira no colo durante a celebração com amigos e familiares. “27 de julho de 2025. Hoje nasci multiplicada. Disse a Deus: ó Tempo permita me continuar”, disse ela na legenda.

Em entrevista ao site Gshow, a artista refletiu sobre completar 42 anos após a maternidade. "Amo fazer aniversário e sempre convido todas as pessoas que gosto muito. Vai chegando a última hora, vou ligando para mais gente. Meus aniversários sempre são muito cheios. Esse ano estou tão feliz que vou comemorar com uma felicidade danada, mas [só] com minha filha e minha família, de tão especial que é", disse ela.

Por fim, Horta ainda falou sobre a alegria de ser mãe. "A maternidade foi um acontecimento bastante desejado na minha vida e estou muito feliz", afirmou.

Dia das Mães na Espanha

Recentemente, Andréia Horta compartilhou um texto em homenagem à filha e detalhou que, desde o primeiro instante, ela e o companheiro cuidaram da filha sozinhos, apenas os dois. "Una madre em Madrid. Hoje é dia de las madres aqui. Cuidamos, meu companheiro e eu, de nossa filha desde o primeiro instante, só nós dois. São 5 meses da experiência mais bonita que já vivi. Estar aqui. Ser meu primeiro dia das mães com Yolanda nos braços. Estar no mundo com a filha. Olhar o mundo depois de ter a filha. Ser mãe. Ser mãe. Ser a mãe", escreveu ela na legenda.

O relacionamento de Andréia Horta e Ravel Andrade

Vale lembrar que Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. A primeira filha de Andréia e Ravel nasceu no dia 30 de novembro de 2024, em uma maternidade do Rio de Janeiro.

