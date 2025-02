Ana Paula Siebert faz almoço antecipado 'simples' para seu aniversário; veja

Na fazenda de Roberto Justus, Ana Paula Siebert faz almoço para comemorar seu aniversário e detalhes da decoração impressionam

No próximo 18 de fevereiro, a esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, completa 37 anos e as comemorações já iniciaram. Neste sábado, 15, a loira promoveu um almoço na fazenda para amigos e familiares e os detalhes mais uma vez impressionaram.

Para a ocasião, a mulher do empresário escolheu uma decoração floral com tons de rosa e laranja. Além de muitas flores, as mesas ainda foram enfeitadas com frutas e as louças luxuosas do acervo da mãe de Vicky Justus. As cadeiras e mesas também seguiram a paleta de cores e foram alugadas especialmente para a reunião.

Em seus stories, Ana Paula Siebert mostrou ainda que o bolo foi feito inspirado na decoração e levou os elementos das mesas. Ela também encomendou lembrancinhas personalizadas para os convidados. Cada saquinho com estampa do tema tinha uma escova de cabelo com o nome da pessoa gravado.

"Começando as comemorações, um almoço bem fresh, alegre, florido, com céu azul e cheio de AMOR… tudo que eu pedi", escreveu a esposa de Roberto Justus ao postar um vídeo do momento especial.

Veja os detalhes do almoço de aniversário de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

