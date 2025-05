Ana Paula Siebert exibe fotos inéditas da festa da filha com Roberto Justus: 'Impactada'

A festa de aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 5 anos, aconteceu neste final de semana em São Paulo

A festa de aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 5 anos, aconteceu neste final de semana em um salão de festas de São Paulo e teve como tema a fada Sininho, da história de Peter Pan. E nesta segunda-feira, 19, a influenciadora compartilhou novas fotos da comemoração.

Nas imagens, ela mostrou detalhes da decoração luxuosa. Um dos destaques foi o bolo personalizado, que teve três camadas enfeitadas com detalhes sofisticados do tema da festa. O doce foi enfeitado com várias fadas, incluindo a Sininho, a casa das farinhas, cogumelos roxos e muitas flores para dar um clima de floresta encantada.

Já a aniversariante usou um vestido elegante que imitou o look da personagem e ainda contou com asas de fada e uma varinha. "Eternizando nesse álbum, a decor que até agora me deixou impactada! Qual a sua parte favorita?", escreveu Ana Paula ao compartilhar as fotos.

Quem marcou presença no aniversário da filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert?

O evento contou com a presença de amigos famosos da família. A influencer Bruna Biancardi, que está grávida pela segunda vez, levou a filha mais velha, Mavie, para curtir o evento. A influencer Tata Estaniecki também esteve no local com seus dois filhos, Caio e Beatriz. Enquanto isso, o apresentador Rodrigo Faro foi acompanhado de sua esposa, Vera Viel.

A família de Vicky também marcou presença em peso. Ela recebeu os irmãos Ricardo Justus, Fabiana Justus e Rafaella Justus. Além deles, a aniversariante contou com a presença da atriz Pietra Quintela.Veja os looks dos convidados!

Como foram as lembrancinhas da festa?

A família da aniversariante caprichou nas lembrancinhas, oferecendo diversos mimos aos convidados. Um dos destaques foi uma caixa personalizada com o tema da festa, composta por duas gavetas. Na primeira, as crianças encontraram um livro de colorir inspirado nos desenhos de Bobbie Goods; na segunda, receberam canetinhas para soltar a criatividade.

A segunda lembrancinha foi dividida em versões para meninas e meninos. Para elas, a surpresa foi uma mochila verde com o desenho da Sininho de costas. Já os meninos receberam uma bolsa térmica em formato de ônibus do Peter Pan.

Além disso, os convidados ainda levaram para casa mais dois mimos: um kit com chinelos estampados com a personagem tema da festa e uma charmosa caixinha com chocolates. Veja as fotos!

