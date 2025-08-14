Amanda Françozo comemora aniversário da filha com três festas; veja

A apresentadora Amanda Françozo mostrou as comemorações do aniversário de seis anos da filha, Vitória, e prestou uma bela homenagem

Amanda Françozo encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos das comemorações do aniversário da filha, Vitória. A menina completou seis anos nesta quinta-feira, 14, e a apresentadora mostrou que ela comemorou a data especial com três festas temáticas.

Para celebrar a data especial, os temas escolhidos foram: Hello Kitty, Boiadeira, da cantora Ana Castela, e Angel & Stitch. Todas as festinhas contaram com o bolo, doces e as decorações personalizadas. Ao compartilhar os registros, a mamãe coruja aproveitou para prestar uma homenagem especial para Vitória.

"Meu amor, hoje você completa seus 6 aninhos e eu percebo o quanto minha vida ficou mais linda com sua chegada! Há 6 anos sou a pessoa mais feliz do mundo! Que Deus te proteja, guarde, livre de todo mal, te dê dias felizes, muita saúde, saúde! Seu nome é perfeito porque você realmente é uma vitória em nossas vidas! Continue sendo essa animação e alegria que você é! Minha gatinha te amo demais! Infinito!", declarou Amanda na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram a menina nos comentários. "Que linda!!! Viva a Vitória!", disse uma seguidora. "Feliz aniversário, lindinha. Que Deus realize todos os seus sonhos", desejou outra. "Que linda... Deus abençoe muito essa princesa", falou uma fã.

Confira:

Amanda Françozo se inspirou na própria necessidade para escrever livro motivacional

A apresentadora Amanda Françozo, lançou o seu segundo livro, Pare, Pense, Reflita, uma obra motivacional publicada pela Editora Santuário. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o que a inspirou a escrever e revela como foi participar da 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que aconteceu neste mês de setembro.

Inspirada pela necessidade de dar uma palavra amiga aos leitores, Amanda reuniu pensamentos importantes: "Todos nós precisamos de uma palavra amiga, e muitas vezes, quando estamos envoltos em um problema, não vemos o 'todo', não mudamos o olhar. Esse livro traz reflexões importantes sobre os mais diversos temas para que possamos parar, pensar e refletir. Portanto, minha inspiração foi o quanto eu gosto de ler e ouvir palavras amigas em momentos difíceis. Comecei a fazer isso na TV e na internet e quando vi o livro estava pronto, num compilado desses pensamentos!", explica.

A apresentadora e escritora esteve presente na 27ª Bienal do Livro de São Paulo, a maior feira literária da América Latina, no stand da Livraria Drummond e distribuiu autógrafos: "Foi incrível. É uma honra estar na maior feira de livros da América Latina lançando o meu livro. Achei o convite honroso e de muito valor para o trabalho que venho realizando. Ver tantos autores ali, um público tão grande me faz crer que a literatura e a cultura ainda são prioridade, mesmo no mundo digital que vivemos", contou.

A jornalista teve a sua primeira experiência na televisão aos 18 anos, quando participou do baile do programa Fantasia, em 1997, no SBT. Pouco tempo depois, Amanda já estava à frente do programa Tentação e dos sorteios da Tele-Sena, super famosos na emissora. Em 1999, mudou-se para a Gazeta, para apresentar o Geração Country, em que ficou durante seis meses.

No mesmo ano, foi para a Record para ser repórter do Note e Anote, e em 2001, retornou à Gazeta como repórter do Mulheres e apresentadora do Bastidores da Fama. Em 2003, a jornalista foi para a Rede TV!, e ficou responsável pelo comando do Bom Dia Mulher. Voltou às reportagens na Gazeta, para o Todo Seu e entre os anos 2007 e 2009, apresentou o programa Papo de Amigos. Saiba mais!

