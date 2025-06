Xuxa Meneghel chora ao ver conquista na vida profissional de Sasha Meneghel

Xuxa Meneghel não segura as lágrimas ao acompanhar o novo desfile da grife de sua filha, Sasha Meneghel, em São Paulo

A apresentadora Xuxa Meneghel não segurou a emoção ao ver de perto um dia especial na vida profissional da filha, Sasha Meneghel. Ela marcou presença na primeira fila do desfile da marca Mondepars nesta quarta-feira, 11, em São Paulo, e foi flagrada chorando ao ver as criações da herdeira na passarela.

Xuxa sentou ao lado do marido, Junno Andrade, do genro, João Lucas, e da atriz Bruna Marquezine. E todos eles apareceram emocionados ao final do desfile. Xuxa, Bruna e João foram fotografados enquanto enxugavam as lágrimas de emoção.

Para o evento, a eterna rainha dos baixinhos escolheu um look estiloso. Ela surgiu com um vestido longo de alfaiataria com estilo moderno. Além disso, a loira teve a companhia da cachorrinha Doralice, que é vive para cima e para baixo com a tutora.

Xuxa Meneghel chora no desfile de Sasha Meneghel - Foto: Edu Araujo / AgNews

12 anos de Xuxa e Junno

Em dezembro de 2024, Xuxa Meneghel e Junno Andrade completaram 12 anos de união. Em seu Instagram oficial, o artista publicou uma sequência de fotos românticas do casal e escreveu um poema para a companheira.

"12/12/12… 12/12/24... 12 anos. Ela é bela, até parece que acorda sem remela. A fala rouca é charme no caso dela e quando dorme não ronca. Só um suspiro se revela. Ela é tão bela. Quando abre os olhos, é como o azul do céu surgindo na janela. Quando anda, param tudo para passagem dela. O seu sorriso ilumina o mundo, colar de pérola", iniciou o companheiro de Xuxa na legenda da postagem.

"Ela é a mais bela. Por dentro tem mais beleza que fora dela. Seu coração é tão lindo que é Deus que zela. E ainda cuida de todos em volta dela. Ela é mesmo muito bela. Parece uma menina essa magrela. É zona sul, é favela. É a melhor amiga dos amigos dela. Ela é muito mais que bela. A melhor mãe, a melhor filha, a melhor mulher, ela é aquela. E o meu amor, faz tempo que é todo dela. Com vocês, Xuxuca na passarela", completou Junno Andrade.

