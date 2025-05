Virginia Fonseca aposta em look vermelho curtinho na Grande Rio

Virginia Fonseca atrai todos os olhares com look poderoso em tarde no clima de carnaval após ser anunciada como rainha de bateria da Grande Rio

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a tarde desta quinta-feira, 22, para conhecer o barracão da escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro. Ela foi apresentada oficialmente como a nova rainha de bateria da agremiação e foi até o local para festejar a novidade.

Virginia apostou em um look marcante. Ela surgiu com um vestido vermelho curtinho e com transparência, que destacou sua beleza impecável e os músculos definidos.

O anúncio da loira como rainha de bateria foi feito por meio das redes sociais com um ensaio fotográfico dela na Marquês de Sapucaí com a bandeira da Grande Rio.

"Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na GRANDE RIO. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 É NOSSO e 2026 também", disse ela.

A musa também contou que recebeu o convite por intermédio de David Brazil, um dos responsáveis pela sua ida para a escola. "David Brazil. Ele chegou lá no Sabadou [programa do SBT]… eu já tinha recebido esse convite pelo WhatsApp e ele chegou no Sabadou falando que a Grande Rio me queria como rainha e eu fiquei com o coração palpitando. Uma ansiedade! Amando, mas ao mesmo tempo com medo, porque é muito grandioso o posto", contou ela, e completou: “Mas eu falei: “me dá um dia para pensar. Pensei e vi que é isso que eu quero, vou me entregar de corpo e alma. Quero conviver mais com a comunidade e viver mais o carnaval, que de fato é isso. O carnaval é isso, as pessoas que fazem acontecer. Para a gente é só fevereiro, mas para eles é o ano inteiro”.

Vale lembrar que Virginia assume o posto que era da atriz Paolla Oliveira, que se despediu do carnaval em 2025.

Virginia Fonseca - Foto: Victor Chapetta - Agnews

