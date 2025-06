Veja os looks dos famosos para o segundo casamento de Giovanna Lancellotti

Nicolas Prattes, Sabrina Sato, Ronaldo Fenômeno e mais famosos marcam presença no segundo casamento de Giovanna Lancellotti

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram neste sábado, 28, a segunda cerimônia de casamento. O evento acontece na vinícola da família da artista, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, uma semana após os dois oficializarem a união no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Entre o time de famosos que marcaram presença na festa, estão Sabrina Sato e o marido Nicolas Prattes, Ronaldo Fenômeno e a esposa Celina Locks, Francisco Gil, Lucas Guedez, Cintia Dicker e Pedro Scooby, Fernanda Paes Leme, Maisa Silva, Thais Fersoza e Michel Teló, entre outros.

Na noite de sexta-feira, 27, o casal realizou uma festa de pré-wedding para celebrar ao lado de familiares e amigos. Vale lembrar que Giovanna está no ar na novela 'Dona de Mim', trama das 7 da TV Globo. Gabriel David, por sua vez, é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Confira os looks dos famosos para o casamento:

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram o casamento

Logo depois do casamento no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti e Gabriel David falaram sobre a união especial. "Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz", disse o noivo.

E a noiva completou: "Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós".

