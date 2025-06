Veja os looks dos famosos para o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Famosos prestigiam o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David no Cristo Redentor, Rio de Janeiro

Na noite deste sábado, 21, um time de celebridades se reuniu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para prestigiar o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David.

Entre os convidados estavam Fernanda Paes Leme, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Miguel Rômulo, Cintia Dicker e Pedro Scooby.

As madrinhas e padrinhos usaram looks azuis para a grande noite.

Vale destacar que Giovanna é atriz e está no ar na novela Dona de Mim, trama das 7 da Globo. Enquanto isso, Gabriel é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho do bicheiro Anísio Abraão David.

Gabriel e Giovanna estão juntos desde 2021 e ficaram noivos após três anos de relacionamento durante uma viagem para a Tailândia. Eles prepararam duas cerimônias de casamento: a primeira acontece neste sábado no Cristo Redentor e a segunda cerimônia será no dia 28 de junho em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

Veja os looks dos famosos no casamento de luxo:

Miguel Rômulo e namorada - Foto: Reprodução / Instagram

Gabriela Lancellotti - Foto: Reprodução / Instagram

Irmão do noivo falta ao casamento

O ator Anderson Muller usou as redes sociais neste sábado, 21, para lamentar sua ausência no casamento do irmão caçula, Gabriel David, com a atriz Giovanna Lancellotti. O artista é pai da atriz Thais Müller, que foi cupido do romance entre os pombinhos.

Na publicação, ele escreveu: "Hoje vocês irão concretizar uma união linda e conquistada com muito amor. Mesmo de longe acompanho esse casal apaixonado e que transpira amor. Infelizmente não conseguirei estar presente,mas meu coração estará junto de vcs no dia de hoje" , i niciou.

Em seguida, desejou felicidades aos noivos. "Como meu irmão mais novo, me emociona saber que você está vivendo um dos momentos mais importantes da vida, e que sua relação seja abençoada por Deus. Torcendo sempre por você, meu irmão, e que sua vida seja cheia de alegrias, saúde e muita felicidade ao lado dessa pessoa linda e que te ama muito", completou.

Nos comentários, Gabriel David comentou: "Te amo muito irmão. Vai faltar você, mas comemoraremos jaja!". E Giovanna reagiu: "Você vai fazer muita falta!!! Te amamos!".