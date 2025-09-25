Veja detalhes do vestido de noiva da ex-BBB Laís Caldas

A influenciadora Laís Caldas subiu ao altar nesta quarta-feira com vestido de seda italiana bordado com pedrarias; veja as fotos

Laís Caldas, de 33 anos, subiu ao altar nesta quarta-feira, 24, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, em uma cerimônia emocionante com Gustavo Marsengo, de 35, e um dos momentos mais aguardados do casamento foi a revelação do vestido da ex-BBB, que vinha sendo mantido em segredo absoluto até a entrada da noiva na igreja.

A peça foi criada pelo ateliê Thierly Clem, de Goiás. Em entrevista à Quem, a estilista responsável explicou como foi o processo de confecção: “O processo de criação do vestido da Laís foi marcado por doçura e encantamento. Em cada prova, realizada com todo o cuidado do nosso protocolo, fomos moldando não apenas um vestido, mas um sonho tecido com amor e delicadeza“.

Sobre o modelo do vestido de Laís Caldas

O vestido foi confeccionado com 26 metros de crepe de seda italiano, tecido escolhido para garantir um caimento especial e sofisticado. A estilista destacou que o objetivo era criar um movimento único e uma sofisticação atemporal, refletindo a personalidade da noiva. “Buscamos transbordar nela mesma: sua essência, sua beleza e sua luz“, afirmou Thierly. “Um vestido magnífico, pensado para impactar a todos e torná-la ainda mais estonteante em seu grande dia”.

O modelo apresenta saia ampla e volumosa, que confere movimento e elegância a cada passo da noiva. A parte superior, com mangas longas e justas, foi inteiramente bordada com pedrarias sutis, que acrescentaram brilho sem exageros, iluminando a noiva sob as luzes da basílica. O véu longo e o buquê de orquídeas brancas reforçaram o ar clássico da produção, enquanto o corte acinturado realçou a silhueta de Laís, mantendo a modernidade dentro de um estilo tradicional.

Para completar, Laís apostou em cabelos soltos com ondas leves, valorizando o comprimento e trazendo naturalidade ao look. A maquiagem seguiu uma linha clássica, com pele iluminada, olhos bem marcados e lábios em tom suave, ressaltando a elegância sem ofuscar o destaque do vestido. O buquê de flores brancas reforçou o estilo sofisticado e atemporal escolhido para o grande dia. Veja fotos:

Leia também: Casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo terá festa de nove horas; confira os detalhes