Veja 12 looks com detalhes que chamaram a atenção no Baile da Vogue

Personalidades apostam em looks repletos de detalhes para um tradicional baile de carnaval luxuoso no Rio de Janeiro

O tradicional Baile da Vogue aconteceu no último final de semana e reuniu várias celebridades e personalidades brasileiras para já entrarem no clima do carnaval. O evento aconteceu no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e contou com o tema de ‘Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda’. Portanto, os convidados apostaram looks inspirados em ícones da moda mundial e com detalhes imperdíveis.

Confira 12 looks que chamaram a atenção:

A empresária e influenciadora Luiza Mallmann, fundadora da Ryzí, usou um vestido da grife Alexandre Herchcovitch, que foi feito com corset preto e saia azul com ilustrações de flores. Além disso, ela apostou em uma bolsa regador da collab Ryzí e Chaouiche, sapatos Ryzí e brincos e headpiece de Luana Andriollo.

Luiza Mallmann - Foto: Ryzí Studios

A influenciadora digital Carol Toledo surgiu com um vestido em modelagem sereia preto da grife Oscar de la Renta com direito a aplicação de paetês e plumas. Para completar o visual, ela usou joias Sauer e headpiece by Graciella Starling.

Carol Toledo - Foto: Gabriel Corrêa

O empresário Fernando Bento optou por um conjunto em tom caramelo da grife Louis Vuitton com stylist assinado por Thiago Biagi. O modelito trouxe os elementos clássicos da maison francesa.

Fernando Bento - Foto: @iude

A cantora Majur fez homenagem para a modelo Naomi Campbell em seu look. Ela e seu stylist Bruno Pimentel apostaram em uma releitura de Victor Hugo Mattos para o look da Fendi de 1992. Para finalizar a produção, Majur selecionou uma bolsa Serpui, de palha.

Majur - Foto: @bielldream

Por sua vez, Malu Camargo se inspirou no icônico desfile de John Galliano de 2009 e optou por um look full white e a pele de porcelana que é uma característica do estilista. Ela completou o visual com headpiece feito com colar de Hector Albertazzi, que foi produzido de maneira artesanal e recebe um banho de Prata Boho, que combina perfeitamente com a proposta do look da influenciadora.

Malu Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Sergio Malheiros usou um look look all black assinado por Ellias Kaleb e completou o visual com mix de anéis e brincos, incluindo o piercing de Hector Albertazzi, desenvolvido artesanalmente e com banho de Prata Boho.

Sergio Malheiros - Foto: @megamaju

A apresentadora Kenya Sade também se inspirou na modelo Naomi Campbell no desfile de estreia de Alexander McQueen como diretor criativo da Givenchy, em 1997. Ela recriou o look em tons de branco e dourado com direito a acessórios de Hector Albertazzi, como diversos anéis e pulseiras no banho de Ouro Vintage.

Kenya Sade - Foto: @vitormanon

A influenciadora digital Carol Buffara recriou o clássico look da Cleópatra de Elizabeth Taylor. Com vestido dourado longo com fenda na perna, capa e headpiece idênticos ao do filme, a produção foi finalizada por um par de sandálias douradas da Corello.

Carol Buffara - Foto: Reprodução / Instagram @carolepippo

A influenciadora Reis Rodrigues escolheu um vestido mini metalizado dourado com aplicação de laços no busto. A produção foi finalizada por um par de sandálias e clutch prateadas da Corello.

Reis Rodrigues - Foto: Reprodução / Instagram @reisrodriguess

A modelo e cantora Barbara Fialho surgiu com um vestido preto e prata e completou o visual com anéis, braceletes, colares e brincos. Para finalizar, ela optou por clutch com strass prata e dourado e um par de sapatos pretos, ambos da Corello.

Barbara Fialho - Foto: Reprodução / Instagram @barbara

A modelo e influenciadora Bárbara Reis fez uma releitura da icônica ‘Bonequinha de Luxo’ e usou um vestido todo bordado manualmente em tela, inspirado em Oscar de la Renta. Por fim, ela investiu em sandálias pretas Carrano e bolsa Bulgari.

Barbara Reis - Foto: Divulgação

A modelo e influenciadora Sabrina Paiva apostou em um vestido longo verde com aplicação de pedrarias em uma base transparente e uma bolsa de madrepérola da Serpui.