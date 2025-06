Ticiane Pinheiro aposta em look deslumbrante para comemorar seu aniversário

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos exibindo o look que escolheu para comemorar seu aniversário de 49 anos

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para mostrar os detalhes do look que usou para comemorar seu aniversário de 49 anos.

A apresentadora da Record TV reuniu os familiares e amigos nesta segunda-feira, 16, para comemorar a data especial e surgiu deslumbrante. A mulher do jornalista César Tralli usou um vestido e uma bota de salto alto da cor marrom, além disso, complementou a produção com um cinto.

"Meu lookinho para meu niver", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Estava muito lindo", afirmou uma fã. "Tici, como você consegue ficar mais linda a cada ano que passa?", questionou uma admiradora.

Antes, Ticiane Pinheiro compartilhou alguns registros da comemoração de seu aniversário e chamou a atenção ao posar com as filhas, Rafaella Justus e Manuella, com os pais, Helô e Fernando Pinheiro, e outros familiares.

Rafaella Justus abre o coração ao homenagear Ticiane Pinheiro

Rafaella Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que completou 49 anos nesta segunda-feira, 16. Em seu perfil oficial, a jovem compartilhou uma foto ao lado da mãe e não poupou elogios para a aniversariante.

"Eu poderia começar esse texto falando que hoje é o seu dia, mas, na verdade, todo dia é dia de celebrar você. Sua índole, sua força, sua generosidade e a maneira como você cuida de todo mundo ao seu redor são motivo de orgulho todos os dias. Admiro muito sua autenticidade e jeito de ver a vida, sempre enxergando o 'copo meio cheio'. Sua luz ilumina todos que te cercam, ao seu lado não existe tempo ruim. Você é meu exemplo de amor, de garra e de leveza (..)", disse ela em um trecho. Veja a publicação completa!

