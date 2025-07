Sofia Vergara curte Ibiza e arranca elogios na internet

Sofia Vergara compartilhou registros de seu dia de sol em Ibiza, usando um maiô estampado; atriz está na Europa acompanhada do novo namorado

A atriz colombiana Sofia Vergara, de 52 anos, está curtindo o verão europeu em grande estilo. Nesta terça-feira, 8, ela compartilhou registros de seu momento de lazer em Ibiza, na Espanha.

Nas imagens, ela apareceu com um maiô cavado, estampado em tons de rosa, com decote em V e modelagem fio-dental. As imagens mostram a artista em clima descontraído sob o sol, aproveitando o calor típico da temporada.

Internautas não economizaram nos elogios. Uma seguidora foi direto ao ponto: "Essa mulher é uma deusa". Outro internauta mencionou: "Nos ensinando a ser mais bonita com o tempo". Enquanto outra fã se declarou: "Você é realmente uma mulher linda. Amo você."

Sofia ficou conhecida por interpretar a personagem Gloria na série de comédia Modern Family, sucesso de crítica e público. Desde então, a atriz estreou outras produções e segue em evidência nas redes sociais e na imprensa internacional, onde costuma chamar atenção por seu estilo e carisma.

Viagem à Europa inclui romance

Antes de desembarcar na Espanha, Vergara esteve em Roma, na Itália, acompanhada de Douglas Chabbott, de 39 anos, apontado como seu novo relacionamento. Os dois foram vistos trocando carinhos pelas ruas da capital italiana.

O casal já havia sido fotografado junto em maio deste ano, durante o Festival de Cinema de Cannes, na França. A primeira aparição pública oficial dos dois aconteceu no mesmo mês, durante o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1.

A atriz é mãe de Manolo Vergara, de 33 anos, fruto de seu relacionamento com Joe Gonzalez. Além disso, ela foi casada por sete anos com o ator Joe Manganiello, de quem se divorciou em 2023.

Atualmente, ela segue dividindo momentos de sua vida pessoal e profissional com os mais de 30 milhões de seguidores que a acompanham nas redes sociais.

