Saiba o preço das joias de Anttónia para o Festival de Cannes

Anttónia faz a sua estreia no Festival de Cinema de Cannes com joias luxuosas. Saiba mais sobre o visual da estrela

A cantora Anttónia fez a sua estreia no Festival de Cinema de Cannes neste final de semana para prestigiar a première do filme The Phoenician Scheme, de Wes Anderson. Ela cruzou o tapete vermelho do evento internacional com um look deslumbrante e usou joias luxuosas.

Para o grande dia, a estrela escolheu um vestido longo azul do estilista Pierre Cardin. O modelito foi apresentado no desfile de Outono/Inverno 2025/26.

Além disso, ela escolheu joias avaliadas em R$ 800 mil da marca italiana Pomellatto. Ela usou colar, brinco e anel da coleção Nudo 2025, que foram feitos em tanzanita e diamantes.

“Estou muito feliz em participar pela primeira vez do Festival de Cannes, principalmente por poder assistir a esta estreia tão esperada. Adoro os filmes do Wes Anderson e tenho certeza de que este será mais uma obra-prima do diretor”, afirmou.

Anttónia - Foto: Victor Telles

Anttónia - Foto: Victor Telles

Anttónia - Foto: Victor Telles

O noivado de Anttónia

A cantora Anttónia foi pedida em casamento e aceitou! Em agosto de 2024, ela ficou noiva do ator Paulo Dalagnoli durante o seu jantar de aniversário.

A estrela contou a novidade por meio de um post no Instagram, no qual compartilhou fotos do evento e falou de sua alegria de dar um novo passo no relacionamento. "Ainda tentando processar tudo que aconteceu esse fim de semana… Decidi fazer um jantar de aniversário para família e alguns poucos amigos, mas jamais imaginei que no meio disso tudo seria pedida em casamento pelo amor da minha vida. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento e compartilharam da nossa alegria!", disse ela.

A mãe dela, a atriz Gloria Pires, também comemorou a novidade no status de relacionamento da filha. "Era um jantar de aniversário, que se transformou num pedido de casamento. Que essa alegria e essa emoção, tão autênticas, seja uma constante na vida de vocês", afirmou.

Vale lembrar que Anttónia é fruto do casamento de Gloria Pires com o cantor Orlando Morais.

