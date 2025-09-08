Ricardo Almeida realiza desfile exclusivo em seu Studio em SP

O estilista Ricardo Almeida reunirá seus amigos em um desfile exclusivo nesta terça-feira, 9, em seu Studio, localizando na Cidade Matarazzo
O estilista Ricardo Almeida reunirá seus amigos e a imprensa em seu Studio, localizado na Cidade Matarazzo, São Paulo, na terça-feira, 9, para um desfile exclusivo. O evento vai celebrar a marca que atravessa gerações e que foi construída sobre raízes sólidas para perdurar no tempo.
O desfile terá 40 looks que mostram a versatilidade da marca, incluindo as linhas masculina, feminina e o laboratório criativo RA2. O objetivo é evidenciar as peças que traduzem a visão contemporânea da marca e o legado que a consolidou como referência nacional em moda.
O público pode esperar peças em lã, algodão, linho, clássicos da camisaria social e casual, camisetas, paletós, gravatas, calças e overcoats, além de cartela de cores que inclui os tons terrosos, areia, azul e cinzas.
"Aliando sempre matéria-prima de alta qualidade ao design e conforto no momento de suas criações, Ricardo Almeida entrega aos seus clientes não só uma peça de roupa, mas uma nova experiência e percepção no momento do vestir. Diante desse contexto, lançou, em 2012, sua própria linha de calçados, a linha jeans e a marca feminina. Atualmente, com 20 lojas próprias nas principais capitais do país, o estilista se mostra cada vez mais visionário quando o assunto é inovar e atender com excelência a seus clientes, lançando o Studio Ricardo Almeida, localizado no Complexo Matarazzo, um espaço disruptivo e sofisticado", informou a assessoria de imprensa.
