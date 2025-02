Rafaella Justus: Saiba qual é o preço do vestido dela para festa familiar

Aos 15 anos, Rafaella Justus surge com vestido estiloso e caríssimo ao prestigiar um evento da família no último final de semana. Saiba o preço

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, caprichou na escolha do look para curtir um jantar em família no último final de semana. Porém, o preço do modelito dela chamou a atenção.

Rafa apareceu no evento familiar com um vestido marrom estiloso. O modelito era feito em Jersey de viscose e ainda contou com detalhes de argola na parte de cima. O look é da marca Iorane e custa R$ 2.489 .

As fotos de Rafaella com seu vestido foram compartilhadas pela madrasta, Ana Paula Siebert, que registrou momentos especiais da família reunida.

Rafaella Justus rebate crítica

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou que tem elegância e maturidade ao rebater a crítica de um internauta sobre sua aparência. A jovem foi alvo de um comentário negativo e respondeu com muita classe, mas sem deixar de alfinetar o hater.

Tudo começou quando Rafa Justus compartilhou um vídeo com uma amiga no TikTok. Em meio aos comentários, um internauta escreveu sobre a aparência dela. “O antônimo de beleza”, disse ele, querendo fazer um comentário negativo sobre a beleza da adolescente.

Ao ver a mensagem, a jovem respondeu à altura. “Você é antônimo da noção e o sinônimo da insegurança e de uma pessoa sem amor próprio! Para de perder o seu tempo aqui tentando diminuir as pessoas para tentar se sentir superior. Tenho 15 anos, mas já passei por muita coisa, por isso hoje levo comigo os aprendizados. Vai viver a sua vida, você colhe o que você planta”, disse ela.

