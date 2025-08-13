Rafaella Justus escolhe look deslumbrante para a festa da irmã, Manuella

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou os detalhes do look que escolheu para a festa de aniversário de Manuella

Rafaella Justus escolheu um look deslumbrante para marcar presença na festa de aniversário da irmã, Manuella. A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do jornalista César Tralli ganhou uma festa luxuosa em São Paulo nesta quarta-feira, 13, com o tema os personagens 'Stitch e Angel', para comemorar seus seis anos.

Para o evento, a adolescente optou por uma produção de grife da Les Cloches, marca de sua irmã mais velha, Fabiana Justus. Rafaella surgiu usando um look toda rosa: um shorts de R$ 698, uma regata de R$ 558 e um blazer de R$ 1.898. A jovem complementou a produção com joias e uma bolsa. "All Pink", escreveu ela na legenda.

Os internautas rasgaram elogios para a produção. "Perfeita", disse uma seguidora. "Lindíssima... Sua elegância vem de família (avó, mãe, irmãs, madrasta...), seria surpreendente se fosse diferente", escreveu outra. "Linda! A xerox da mãe!", falou uma fã. "Maravilhosa", comentou Sacha Chryzman, mãe de Fabiana Justus.

Vale lembrar que Manuella completou seis anos no dia 12 de julho. Na ocasião, a filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli ganhou uma festa simples em casa. Agora, os papais organizam um festão para comemorar a data especial ao lado dos familiares e amigos.

A decoração do buffet contou com bonecos gigantes do personagem Stitch, docinhos personalizados, bolo inspirado no universo do filme Lilo & Stitch e estilo havaiano para entrar no clima da animação. O cardápio contou com opções deliciosas para os convidados como Brusqueta de carpaccio ao molho mostarda, alcaparra e parmesão, cestinha de filó com queijo Brie e geleia de damasco, entre outros.

Já a aniversariante surrgiu deslumbrante com um vestido azul e rosa inspirado nos personagens Stitch e Angel.

Confira:

Rafaella Justus mostra look para a festa de Manuella - Foto: Instagram

Rafaella Justus presta bela homenagem para o pai e o padrasto

A adolescente Rafaella Justus dividiu com o público uma foto mais que especial ao lado do pai, Roberto Justus, e do padrasto, César Tralli. Em celebração ao Dia dos Pais, a herdeira mais velha de Ticiane Pinheiro prestou uma bela homenagem aos dois.

No registro compartilhado por Rafa Justus, ela aparece cercada do empresário e do jornalista enquanto tira uma selfie do trio. Na legenda, a jovem ressaltou o quanto ama os dois e se descreveu como sortuda por ser rodeada de amor.

"Feliz Dia dos Pais! Essa foto é muito especial! Meu pai e meu ‘paidrastro’. Que sorte a minha ser rodeada de tanto amor!", declarou a adolescente, que também publicou uma homenagem emocionante a Roberto Justus.

"Você me ensinou que amor se mostra nos detalhes, força não significa falta de medo e que caráter vale mais do que qualquer conquista! Eu me orgulho imensamente de ser sua filha, levo e levarei comigo, para sempre, tudo o que você me ensinou! Obrigada por tudo, por manter nossa família sempre unida, e principalmente por me dar o melhor presente que você poderia ter me dado, os meus irmãos! Te amo muito", escreveu na legenda.

