Rafa Justus usa vestido caro para curtir as férias na Flórida

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus aposta em vestido estampado e sem alças para curtir o verão dos Estados Unidos

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos, esbanjou estilo ao mostrar o seu look para curtir as férias no verão dos Estados Unidos. A estrela viajou para a Flórida com amigos e familiares.

Entre um passeio e outro, a adolescente aproveitou para exibir o seu look sofisticado. Ela posou com um vestido sem alças e drapeado com estampa de flores. O modelito combinou perfeitamente com o seu bronzeado e ela caprichou nas poses.

Além disso, o que chamou a atenção no modelito foi o preço! O vestido estampado é da marca Ana Vargas e é vendido por R$ 2.297.

Nos comentários do post, Rafa recebeu vários elogios da família. “Boneca linda da vovó”, disse a avó Helô Pinheiro. “Linda!”, escreveu o pai Roberto Justus. “Deusinha”, comentou a irmã Fabiana Justus. “Chocada como você está, a cada dia, mais linda”, escreveu a prima Bruna Pinheiro.

Rafa Justus nos Estados Unidos - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella fala sobre o título de nepo baby

Na ocasião, Rafa Justus ainda falou, com bom humor, sobre como lida com o rótulo de nepo baby - que se refere ao termo nepotismo, e classifica os filhos de pessoas famosas, que seguem carreira na mídia, e que são beneficiados pelas conexões familiares.

"Além de ser nepo baby, eu me considero nepo tudo, né? Sou nepo filha, nepo neta", divetiu-se, fazendo referência à avó famosa, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.

E sobre o carinho que recebe por ser filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. "Nasci da consequência do trabalho dos meus pais. Amo estar nesse meio, receber o amor diário das pessoas até na rua, quando vêm pedir foto. Esse amor vai além. Tem a expectativa de eu ser algo, mas eu falo que sou a Rafa, independente de rótulo e etiquetas", declarou.

