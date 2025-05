Rafa Justus surge com look elegante na festa da irmã. Saiba o preço

Saiba qual é o preço do look elegante e sofisticado de Rafa Justus, de 15 anos, para a festa de cinco anos da irmã Vicky Justus

A adolescente Rafa Justus, de 15 anos, aproveitou a tarde deste sábado, 17, para marcar presença na festa da irmã Vicky Justus. O evento aconteceu em um salão de festas sofisticado e contou com o tema da fada Sininho, da história de Peter Pan. Para a ocasião, Rafaella caprichou na escolha do look.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus surgiu com um conjunto da grife de sua outra irmã, Fabiana Justus.

Ela usou blusa regata na cor aveia da Les Cloches, que custa R$598, e a calça do conjunto, que costa R$ 858. Para completar o visual, ela colocou um cinto dourado da grife Chanel.

Rafaella Justus - Foto: Andy Santana / Brazil News

Rafaella Justus e Vicky - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Rafaella Justus - Foto: Andy Santana / Brazil News

Com apenas 15 anos, a adolescente Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, já sabe o quer ser quando crescer. Em participação no podcast PodDelas, a jovem contou que tem o desejo de ser psicóloga.

Rafa tem planos para estudar no exterior durante a faculdade e quer fazer dois cursos ao mesmo tempo. Porém, ela não pensa em seguir os passos dos pais na televisão. "Eu penso em mil áreas diferentes, mas nenhum é na televisão. Eu tenho muito esse lado de que quero ser influencer, quero ter meu apoio na internet, mas essa coisa de televisão é algo que eu não penso em seguir. Já pensei em psicologia, que é uma das áreas que eu mais gosto porque amo dar conselho, dizem que sou muito boa nisso", disse ela. Saiba mais!