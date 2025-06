Plataforma FFW chega ao portfólio do Grupo Perfil

Grupo Perfil celebra a nova parceria com a plataforma FFW, que é voltada para a cobertura dos assuntos de moda

O Grupo Perfil, que é dono de marcas como CARAS, Rolling Stone e RSVP, anunciou a nova parceria com a Plataforma FFW. A partir de agora, a FFW passa a fazer parte do portfólio do grupo e irá ampliar a sua produção.

A união do Grupo Perfil com a FFW tem o objetivo de ampliar o alcance do conteúdo de hard news do mundo da moda. Além disso, a plataforma, especialista em cobertura do mundo fashion, cultura e comportamento, continuará com suas análises e curadorias.

De acordo com o CEO do Grupo Perfil, Luís Maluf, a chegada da FFW ao portfólio reforça o compromisso com conteúdo de excelência. Inclusive, a parceria pode ser ampliada para colaborações audiovisuais no futuro.

Vale destacar que a plataforma FFW foi fundada em 2020, por Augusto Mariotti, como parte da São Paulo Fashion Week. Ao longo dos anos, o projeto passou a acompanhar diversos desfiles e eventos ao redor do mundo.