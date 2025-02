Pietra Quintela e Maisa Silva surgem deslumbrantes em casamento no nordeste

As atrizes Pietra Quintela e Maisa Silva marcaram presença no casamento de Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, no Ceará

As atrizes Pietra Quintela e Maisa Silva marcaram presença na festa de casamento da jovem Luma Cesar, que é filha de Cesar Filho e Elaine Mickely. Luma se casou com Ed Beccle em um resort no Ceará com muito luxo e elegância.

As estrelas da TV apareceram deslumbrantes com looks impecáveis para acompanharem a cerimônia religiosa da amiga. Pietra apostou em um vestido rosa em tecido fluído e completou o visual com uma mini bolsa prateada. Por sua vez, Maisa surgiu com um longo laranja sem alças e com fenda poderosa na perna.

Além delas, a festa também contou com as presenças de Deborah Quintela, Marcos Quintela, Luigi Cesar, Julia Saraiva e Gustavo Mioto.

Veja as fotos abaixo:

Pietra Quintela e Maisa Silva - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Gustavo Mioto - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Luigi Cesar e Julia - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Marcos Quintela, Pietra e Deborah Quintela - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

O vestido de noiva de Luma Cesar

Filha mais velha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar viveu mais um momento marcante em sua vida. Após oficializar sua união com o empresário inglês Ed Beccle no civil, a primogênita dos famosos realizou o casamento religioso neste sábado, 8, em Fortaleza, no Ceará.

Por meio das redes sociais, Luma compartilhou detalhes do vestido de noiva escolhido para a ocasião especial. Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, a jovem surgiu com uma peça branca longa de cetim sem alças e com um corset. O look usado foi assinado por Lucas Anderi, mesmo estilista do look anterior.

Além do vestido, Luma Cesar também exibiu detalhes da sandália de salto quadrado personalizada com a data de casamento dos noivos na parte interna do solado. A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely complementou a produção belíssima com algumas joias de luxo e uma grinalda no cabelo.