Marina Liberato usa vestido elegante para o casamento da irmã gêmea, Sofia

Filha de Gugu Liberato, Marina Liberato exibe seu look impecável para o casamento da irmã gêmea, Sofia Liberato, nos Estados Unidos

A jovem Marina Liberato caprichou na escolha do seu look para prestigiar o casamento da irmã gêmea, Sofia Liberato - as duas são filhas do apresentador Gugu Liberato com Rose Miriam. Ela exibiu uma foto das duas juntas nos bastidores do grande dia e ostentou os vestidos delas.

Marina apostou em um vestido longo rosa com drapeados e fenda poderosa na perna. Por sua vez, a noiva Sofia surgiu com um vestido branco no estilo tomara que caia e com aplicações de flores de tecido na barra.

Sofia Liberato se casou com Gabriel Gravino no final da tarde de sexta-feira, 16, em uma cerimônia ao ar livre em Orlando, Estados Unidos.

Marina e Sofia Liberato - Foto: Reprodução / Instagram

Marina Liberato já é cidadã norte-americana

A filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, de 20 anos compartilhou uma conquista que teve nos EUA após nove anos morando no país. Nesta segunda-feira, 16, a jovem postou em sua rede social que conseguiu se tornar uma cidadã norte americana.

A irmã gêmea dela, Sofia Liberato, já havia celebrado a chegada de sua documentação em setembro. Agora, foi a vez de Marina comemorar o "título" com fotos exibindo o certificado garantindo que é uma cidadã do país.

"Após nove anos morando nos Estados Unidos, hoje me torno oficialmente cidadã americana! Sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade de viver neste país e por alcançar essa conquista tão especial. Os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. Ele age no tempo certo, e Sua vontade é boa, perfeita e agradável! Eternamente grata a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará na minha vida", contou ela.

