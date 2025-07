Maria Flor aparece com bolsa caríssima para passeio com a mãe, Virginia

Virginia Fonseca mostra foto com os 3 filhos e a bolsa estilosa de Maria Flor rouba a cena. Saiba qual é o preço

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou a tarde deste sábado, 12, em família. Ela levou seus três filhos para uma festa de família e mostrou a foto nas redes sociais. Porém, um detalhe roubou a cena: a bolsa de Maria Flor.

A menina de 2 anos apareceu com uma bolsa estilosa e caríssima. O acessório é uma Alma Nano, da grife Louis Vuitton. O item é vendido por R$ 12.100.

A garotinha circulou pela festa com sua bolsa estilosa e com sorrisão no rosto.

Maria Alice e Maria Flor - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Leonardo fala sobre as netas

O cantor Leonardo surpreendeu ao contar detalhes das personalidades das netas Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Durante sua maratona de shows em festas juninas, ele conversou com a imprensa em Salvador e contou que as meninas são bem diferentes.

Leonardo afirmou que Maria Flor é a desinibida e tem uma ótima desenvoltura em público. "A Maria Flor é muito carismática. Se ela chegar aqui, ela vai entrar ali do lado e vai falar: ‘oi, oi, oi! Tudo bom?", disse ele.

Então, ele destacou o lado religioso de Maria Alice. "A Maria Alice é uma coisa que tem que ser meio estudada. Ela liga para a vó dela e fala: ‘ô, vovó, já estou pronta. Passa aqui em casa para você me levar para a igreja. Eu nunca gostei de ir à igreja. E chega lá, cara, e ela entra sozinha, vai lá no altar, ajoelha e fica rezando. Eu não consigo rezar um ‘pai nosso’ daquele jeito. Ela reza tudo!", afirmou.

Vale lembrar que Leonardo tem 6 netos: Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo, Maria Sophia, Maria Vitória e Noah.