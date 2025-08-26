Maju Carvalho exibe seus looks icônicos para a festa de formatura

A influenciadora Maju Carvalho se formou em Empreendedorismo com estilo e autenticidade, marcando uma nova fase na carreira

A influenciadora Maju Carvalho celebrou sua formatura em Empreendedorismo pela Link School of Business de uma maneira única e cheia de personalidade. Conhecida por seu estilo autêntico, que mistura moda, lifestyle e uma enorme dose de criatividade, ela brilhou em sua noite especial com looks vibrantes e um toque nostálgico, que encantaram seus seguidores nas redes sociais.

Maju escolheu dois looks distintos para a celebração de sua formatura, o que proporcionou um equilíbrio perfeito entre a soeldade da cerimônia e a diversão da festa. O primeiro, um vestido longo rosa, foi usado na entrada oficial e na tradicional valsa. Já o segundo, mais curto e moderno, foi pensado para garantir o conforto durante a balada. "Eu queria viver esse momento intensamente e sabia que dois looks fariam sentido para aproveitar cada fase da celebração", contou ela sobre a escolha.

Maju e a nostalgia dos anos 2000

Além de sua elegância na festa, Maju não deixou de compartilhar sua celebração com seus seguidores de forma autêntica e envolvente. Fiel ao seu estilo digital, ela planejou todo o conteúdo da formatura para TikTok e Instagram, com vlogs, posts de looks e registros visuais que misturaram emoção e estética. O conceito de seu conteúdo foi inspirado em referências nostálgicas, como High School Musical e outros ícones dos anos 2000, dando um toque de memória afetiva à sua festa e encantando seus fãs.

Com sua abordagem criativa, Maju transformou a festa de formatura em uma verdadeira experiência de comunidade online, compartilhando momentos especiais com aqueles que a acompanham no mundo digital e criando um vínculo ainda mais forte com seu público.

A formatura como marco na carreira de Maju

Mais do que apenas uma celebração acadêmica, a formatura de Maju marca uma transição profissional importante. "A faculdade foi essencial para mim. Foi na Link School que comecei a criar conteúdo na internet, e esse aprendizado se conectou diretamente ao que construí até aqui", afirmou Maju, revelando que o próximo passo em sua carreira será o lançamento de sua própria marca.

