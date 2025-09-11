CARAS Brasil
Fashion / Look

Maisa compartilha carrossel de fotos com look futurista minimalista

Cada vez mais próxima do mundo da moda, Maisa compartilhou uma sequência de fotos no instagram usando modelito de grande grife

por Izabella Nicolau
Publicado em 11/09/2025, às 20h22

Maisa
Maisa - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Maísa fez uma recente publicação em seu Instagram, com um carrossel de fotos mostrando seu look da noite. A artista, que costuma variar entre produções despojadas e fashionistas, apostou em um vestido claro, de modelagem reta e estruturada, que valorizou sua silhueta de forma elegante.

A peça, sem mangas e com gola alta, apresentou uma construção clean e moderna, reforçando a estética atual da atriz, que vem explorando cada vez mais visuais que equilibram juventude e sofisticação. O corte estruturado ainda conferiu movimento ao look, destacando o caimento do tecido.

O vestido escolhido por Maísa tem inspiração no estilo retrô, lembrando produções dos anos 60 pelo corte evasê e pelo ar futurista minimalista. A atriz complementou o visual com meia 3/4 branca, em uma proposta fashionista que dialoga com suas referências atuais.

Sem a presença de muitos acessórios, a produção deu protagonismo ao vestido da marca ALAÏA, mundialmente conhecida por seus looks com silhuetas bem marcadas, valorizando o equilíbrio entre delicadeza e atitude. A opção por manter os cabelos soltos e volumosos reforçou o contraste entre o clássico e o contemporâneo, característica já marcante no estilo pessoal da artista.

A publicação de Maisa rapidamente recebeu milhares de curtidas e inúmeros comentários elogiando a escolha do modelito. O carrossel de fotos veio acompanhado da legenda “dance with me”.

Festeira

A atriz e apresentadora costuma marcar presença em eventos noturnos e festas badaladas ao lado de amigos e outros famosos. Na ocasião, ela preferiu manter a discrição e não revelou onde irá desfilar seu look fashionista nesta noite de quinta-feira, 11.

Recentemente, em uma festa de João Silva, filho de Faustão, Maisa foi flagrada em clima de proximidade com Memphis Depay, jogador do Corinthians. Ela, no entanto, negou os boatos e garantiu que nutre muito carinho pelo holandês e que criaram uma amizade desde que ele chegou ao Brasil.

Leia também: Maisa revela não sonhar com maternidade: 'Tenho mais medo do que de casar'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

