Maisa compartilha carrossel de fotos com look futurista minimalista

Cada vez mais próxima do mundo da moda, Maisa compartilhou uma sequência de fotos no instagram usando modelito de grande grife
A atriz Maísa fez uma recente publicação em seu Instagram, com um carrossel de fotos mostrando seu look da noite. A artista, que costuma variar entre produções despojadas e fashionistas, apostou em um vestido claro, de modelagem reta e estruturada, que valorizou sua silhueta de forma elegante.
A peça, sem mangas e com gola alta, apresentou uma construção clean e moderna, reforçando a estética atual da atriz, que vem explorando cada vez mais visuais que equilibram juventude e sofisticação. O corte estruturado ainda conferiu movimento ao look, destacando o caimento do tecido.
O vestido escolhido por Maísa tem inspiração no estilo retrô, lembrando produções dos anos 60 pelo corte evasê e pelo ar futurista minimalista. A atriz complementou o visual com meia 3/4 branca, em uma proposta fashionista que dialoga com suas referências atuais.
Sem a presença de muitos acessórios, a produção deu protagonismo ao vestido da marca ALAÏA, mundialmente conhecida por seus looks com silhuetas bem marcadas, valorizando o equilíbrio entre delicadeza e atitude. A opção por manter os cabelos soltos e volumosos reforçou o contraste entre o clássico e o contemporâneo, característica já marcante no estilo pessoal da artista.
A publicação de Maisa rapidamente recebeu milhares de curtidas e inúmeros comentários elogiando a escolha do modelito. O carrossel de fotos veio acompanhado da legenda “dance with me”.
A atriz e apresentadora costuma marcar presença em eventos noturnos e festas badaladas ao lado de amigos e outros famosos. Na ocasião, ela preferiu manter a discrição e não revelou onde irá desfilar seu look fashionista nesta noite de quinta-feira, 11.
Recentemente, em uma festa de João Silva, filho de Faustão, Maisa foi flagrada em clima de proximidade com Memphis Depay, jogador do Corinthians. Ela, no entanto, negou os boatos e garantiu que nutre muito carinho pelo holandês e que criaram uma amizade desde que ele chegou ao Brasil.
