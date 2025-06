Luma Cesar surge com look deslumbrante para evento britânico

Luma Cesar, filha de Elaine Mickely e Cesar Filho, mostrou o look deslumbrante que escolheu para participar do Royal Ascot

Luma Cesar, filha da atriz Elaine Mickely e do apresentador Cesar Filho, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para mostrar o look que escolheu para participar do Royal Ascot, na Inglaterra, ao lado de seu marido, Ed Beccle.

Em seu perfil oficial, a jovem postou um vídeo mostrando os detalhes do seu look para o evento de corridas de cavalo, que reúne membros da realeza e da alta sociedade britânica. Luma optou por um vestido azul estruturado na cintura, além de um chapéu no mesmo tom. Ela complementou a produção com uma bolsa e scarpin dourado, brincos e colocar de pérolas.

"RWM para o Royal Ascot. Quero saber quem aí acertou a cor do vestido? Gostaram?", escreveu na legenda, recebendo vários elogios. "Está maravilhosa. Uma verdadeira princesa", disse uma seguidora. "Eu amei muito", confessou outra. "Uma verdadeira Cinderela", afirmou uma fã.

Elaine Mickely também se manifestou sobre a produção da filha. "Tô aqui chorando com tanta beleza!!!!!! E que honra você junto com seu marido nesse evento de realeza!!!!!!! Amo você", falou a esposa de Cesar Filho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)

Luma Cesar abre o coração ao celebrar data especial com o marido

Luma Cesar usou as redes sociais para comemorar os três meses de casada com Ed Beccle. A filha de Elaine Mickely e Cesar Filho postou um vídeo com um trecho da cerimônia do casamento, em que todos estão cantando, e falou sobre o momento especial.

"Hoje celebramos 3 meses casados… Os melhores meses da minha vida até então, e posso afirmar que Jesus foi, e continua sendo, o convidado de honra no nosso casamento. Ele está nos nossos momentos de oração, mas também nos mais diversos momentos do dia a dia. Na correria, nos aprendizados, nas conversas difíceis e nas alegrias… Ele tem sido fiel em cada detalhe", disse ela no começo do texto.

"E como é bom caminhar e construir nosso casamento com Ele! A cada dia aprendemos mais sobre amor, perdão, entrega, cumplicidade… e Deus me presenteou com um marido que me constrange com tanto amor, e que me ensina a amar como Jesus ama. E eu amo tanto esse meu marido… que venham os próximos capítulos", declarou. Veja a publicação!

