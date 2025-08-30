CARAS Brasil
  2. João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
Fashion / Eventos

João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria

O alfaiate João Camargo prepara uma grande celebração pelos 20 anos da Camargo Alfaiataria

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 17h30

João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria - Foto: Divulgação

O alfaiate João Camargo só tem o que comemorar. Ele está na fase de preparação de uma grande celebração pelos 20 anos da Camargo Alfaiataria. O evento acontecerá em breve no Theatro Municipal de São Paulo.

"Nestas duas décadas, vejo que consegui inspirar muitos homens a cuidarem de si mesmos,
muito além do guarda-roupa, quebrando tabus e oferecendo ferramentas para que estejam
bem-vestidos, inclusive na moda casual, onde aplicamos a mesma excelência da alfaiataria sob
medida”, disse Camargo, que descobriu sua paixão pela moda masculina aos 11 anos, quando frequentava as lojas com seu pai. 

O coleção Legacy revela a evolução de um homem que reconhece e potencializa sua sensualidade, evocando o clima do filme ‘Entrevista com o Vampiro’. “Este desfile é um presente para todos os nossos clientes, que nos prestigiam e nos inspiram todos os dias”, disse ele.

O Gala apresenta blazers e spencers com propostas ousadas, fechados com correntes e tecidos inovadores, além de broches, lenços, braçadeiras, bordados, rendas e sedas. As lapelas aparecem um pouco mais largas, mas mantêm o formato "bico", conferindo imponência e alongando a silhueta. O homem 2025 Camargo domina sua imagem com segurança, sensualidade e liberdade para experimentar novas linguagens de estilo. O Corporate revela o que há de mais atual na alfaiataria. Os looks Dia e Noite são confeccionados com tecidos da icônica Dormeuil, maison francesa fundada em 1842 e parceira histórica da marca.

João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria - Foto: Divulgação

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

João Camargo

