Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio apostam em fendas no Festival de Cannes

Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio surgem com looks poderosos no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes

As modelos Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio surgiram deslumbrantes no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta terça-feira, 13. As duas apareceram com looks poderosos e um detalhe semelhante: a fenda profunda.

Isabeli Fontana apostou em um vestido acetinado em tom gude e com fenda profunda. Além disso, o look contou com uma aplicação no estilo de broche gigante para dar um toque especial ao modelito.

Por sua vez, Alessandra Ambrosio investiu em um vestido verde no estilo tomara que caia com mangas volumosas e fenda profunda. Para completar o visual, ela usou joias sofisticadas.

Isabeli Fontana - Foto: Getty Images

Alessandra Ambrosio - Foto: Getty Images

As regras do 78º Festival de Cinema de Cannes

A 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes contou com regras para os convidados. O evento é conhecido por ter uma política de vestimenta rígida. Neste ano, o evento proibiu nudez no tapete vermelho e também recomendou que as convidadas evitem roupas volumosas e com caudas longas.

Outra orientação é que as pessoas devem usar roupas de gala para as estreias noturnas no Grand Théâtre Lumière do Palais.

