Graciele Lacerda aposta em look curto e decotado para show de Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda mostrou o look que escolheu para marcar presença no show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano

Graciele Lacerda arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde desta terça-feira, 24, ao mostrar detalhes do look que escolheu para acompanhar o show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, que aconteceu Maceió, Alagoas, nesta última segunda-feira, 23.

Para o evento, a influenciadora digital escolheu um vestido curto amarelo, com um decote bem generoso. A mãe de Clara, de cinco meses, complementou a produção com uma sandália de salto alto, brincos e prendeu o cabelo de rabo de cavalo.

"De ontem", escreveu Graciele, ganhando diversos elogios. "Gata, você está linda", disse uma seguidora. "Lindíssima sempre", afirmou outra. "Você é linda Graci, por dentro e por fora. Deus te abençoe e abençoe sua linda família", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

No último domingo, 22, a mulher de Zezé Di Camargo mostrou que iria em mais um show do amado e explicou que não sabe se conseguirá marcar presença em todos os evento por conta da filha. "Começamos a temporada de shows. Será que a mãe aqui vai conseguir ir em todos até o final?", disse a influencer.

Confira:

Graciele Lacerda sofre ao ver sua cachorra internada

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou um momento emocionante em sua rede social. Dona de vários cachorrinhos com o sertanejo, a famosa contou que um deles, a Jolie, está internada para descobrir o que está acontecendo com ela.

Muito emocionada e comovida com a situação, a empresária foi visitar a cadelinha internada e falou que ainda não sabem o que ela tem. Graciele Lacerda apenas comentou que ela está realizando exames para diagnosticar qual o problema com o estômago dela. "Coração aperta com ela doentinha", lamentou a influencer. Confira!

