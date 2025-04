Giovanna Ewbank e Giullia Buscacio usam o mesmo vestido em festa

Coincidência fashion! Giovanna Ewbank e Giullia Buscacio aparecem com vestidos iguais em festa da Globo. Saiba qual é o preço do look

A apresentadora Giovanna Ewbank e a atriz Giullia Buscacio viveram uma coincidência fashion na noite de segunda-feira, 28. Isso porque as duas foram com o mesmo vestido à festa de 60 anos da Globo.

Elas participaram da plateia de famosos do show especial da emissora e capricharam na escolha do look para brilharem no evento. Porém, elas apareceram com o mesmo modelito azul.

As duas usaram um vestido longo azul claro e brilhante da grife Self-Portrait. O look é feito com lantejoulas azuis e conta com um decote em formato de fechadura. A peça custa cerca de R$ 9 mil na loja.

Elas não foram as únicas!

Na mesma festa da Globo, outras quatro famosas também usaram roupas iguais.

A ex-BBB Beatriz Reis e a atriz Carol Marra surgiram com vestidos pretos idênticos. Os modelitos delas são do estilista Vitor Zerbinato. O look é curto e com recorte estratégico no decote e na cintura, além de um laço branco nas costas.

Por fim, as atrizes Taís Araujo e Giovanna Lancellotti surgiram com vestidos pretos iguais. Elas usaram um look da marca francesa Maison Alaia, que foi possui fenda lateral e estilo assimétrico.

A festa da Globo

O show dos 60 anos da Globo reuniu na arena grandes nomes da dramaturgia, do esporte e do jornalismo. O evento contou com apresentações musicais de Roberto Carlos, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Sandy e Jr., Ivete Sangalo, Chitãozinho & Xororó, Angélica, Xuxa, Fafá de Belém, Péricles, Daniel, Lulu Santos e Zeca Pagodinho. Veja os looks dos famosos aqui.



“Para celebrar os 60 anos da TV Globo, escolhemos fazer um tributo à televisão e trazer a magia dos bastidores para o centro da narrativa do show. Os Estúdios Globo se transformam no cenário dessa grande comemoração, com números musicais nas cidades cenográficas e cenas inéditas de dramaturgia, protagonizadas por talentos e personagens que marcaram essas seis décadas de história. Um palco grandioso também foi criado para receber encontros musicais inéditos, apresentações especiais de Esporte e Jornalismo, artistas e plateia — numa festa à altura da trajetória desta televisão que faz parte há tanto tempo da vida dos brasileiros”, contou a diretora artística Antonia Prado.