Giorgio Armani deixou fortuna bilionária e falou da sucessão antes da morte

Um dos maiores nomes da moda internacional, Giorgio Armani morreu aos 91 anos. Sem filhos, ele deixou fortuna bilionária

O estilista italiano Giorgio Armanifaleceu aos 91 anos e deixou um legado marcante no mundo da moda. Referência no universo fashion com sua grife de luxo, ele construiu uma patrimônio bilionário. Tanto que ele deixa uma fortuna e um plano de sucessão feito antes de sua morte.

Giorgio Armani deixou a fortuna estimada em US$ 12,1 bilhões - cerca de R$ 65 bilhões. De acordo com a revista Forbes, ele ocupa a posição 231 na lista dos bilionários do mundo. Ele construiu seu patrimônio com suas grifes de roupa e também em outros seguimentos, como perfumes, maquiagem, acessórios, roupas esportivas, móveis, restaurantes e até hotéis.

Sem filhos, Giorgio Armani não tem herdeiros diretos. Assim, a fortuna dele deve ser dividida entre parentes e sucessores. Inclusive, apenas uma semana antes de sua morte, ele contou que já tinha montado o seu plano de sucessão nos negócios.

Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, ele contou que a receita líquida de sua marca em 2024 foi de R$ 14,6 bilhões e ele é o único acionista da empresa. Assim, o estilista definiu que sua sucessão deveria ser algo natural e sem grandes rupturas.

"Meus planos de sucessão consistem em uma transição gradual das responsabilidades que sempre assumi para aqueles mais próximos de mim. Gostaria que a sucessão fosse orgânica e não um momento de ruptura. Criei um estilo de vida que eu definiria como um mundo de sofisticação natural, no qual nada é exagerado, mas tudo encontra um equilíbrio que, embora sussurrado, é rico em personalidade. Minha maior fraqueza é que estou no controle de tudo", disse ele.

Ao citar quem seria seu sucessor, Armani declarou que são pessoas de sua família e também o estilista Leo Dell'Orco, que era seu companheiro e chefe de design masculino da empresa. A família dele envolve a irmã e os sobrinhos, que são pessoas que já trabalham nos negócios dele.

O anúncio da morte de Giorgio Armani

O estilista italiano Giorgio Armani faleceu aos 91 anos de idade. A morte dele foi confirmada por um comunicado oficial da grife que ele idealizou. "Com profundo pesar, o Grupo Armani anuncia o falecimento de seu idealizador, fundador e incansável impulsionador: Giorgio Armani. O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu em paz, cercado por seus entes queridos. Incansável, trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às suas coleções e aos diversos e em constante evolução projetos, tanto existentes quanto em andamento", informaram.

O comunicado continuou com detalhes sobre a trajetória dele no universo da moda. "Ao longo dos anos, Giorgio Armani criou uma visão que se estendia da moda a todos os aspectos da vida, antecipando os tempos com extraordinária clareza e concretude. Ele foi guiado por uma curiosidade inesgotável e um foco no presente e em suas pessoas. Ao longo dessa jornada, estabeleceu um diálogo aberto com o público, tornando-se uma figura querida e respeitada por sua capacidade de se comunicar com todos. Sempre atento às necessidades da comunidade, ele se comprometeu em muitas frentes, especialmente com sua amada Milão. A Giorgio Armani é uma empresa com cinquenta anos de história, cultivada com emoção e paciência. Giorgio Armani sempre fez da independência, tanto no pensamento quanto na ação, sua marca registrada. A empresa é um reflexo, hoje e sempre, desse sentimento. A família e os funcionários conduzirão o Grupo adiante com respeito e continuidade a esses valores", afirmaram.

Por fim, o comunicado trouxe informações de que o velório acontecerá a partir de sábado, 6 de setembro, e será aberto ao público no dia 7 de setembro, das 9h às 18h, em Milhão, na Via Bergognone 59, no Armani/Teatro. No entanto, o funeral será reservado apenas para a família e amigos próximos, o que era uma vontade dele.