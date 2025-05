Famosos esbanjam elegância na festa de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Celebridades capricham nas escolhas dos looks para prestigiarem a renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Veja o estilo dos famosos

A lista de convidados da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert contou com várias celebridades. O casal recebeu a presença de amigos e familiares, que capricharam nos looks para a grande noite. Confira os modelitos dos famosos:

Filhas de Roberto Justus, Fabiana Justus e Rafaella Justus surgiram deslumbrantes com looks longos e estilosos. Fabiana apostou em um vestido lilás. Enquanto isso, Rafaella apostou em um look marrom com fenda e completou o visual com bolsa dourada.

Fabiana ainda chegou ao evento acompanhada do marido, Bruno D’Ancona, e dos três filhos, Chiara, Sienna e Luigi.

As ex-mulheres do empresário, Ticiane Pinheiro e Sacha Chryzman, também marcaram presença no evento e capricharam nas escolhas de seus looks sofisticados.

Além delas, outros famosos também estavam na lista de convidados e surgiram com modelitos brilhantes, como Renata Abravanel, Adriane Galisteu e Vera Viel. Confira as fotos na galeria abaixo:

