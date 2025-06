ENQUETE: Qual famosa usou o melhor look no leilão beneficente de Neymar Jr?

Veja os looks das famosas no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, em São Paulo, e vote no seu modelito favorito!

O leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr aconteceu na noite de terça-feira, 11, e reuniu um time de celebridades entre os convidados. Tanto que queremos saber: Qual famosa usou o melhor look da noite de gala?

Entre as convidadas estavam Rafaella Santos, Nadine Gonçalves, Bruna Biancardi, Ana Paula Siebert, Gabi Martins, Ana Castela e mais.

As convidadas apareceram deslumbrantes com seus looks sofisticados e com brilho para curtirem a festa luxuosa. Escolha o seu favorito na enquete abaixo:

Vote na enquete abaixo para escolher o melhor look das famosas:

Qual famosa usou o melhor look no leilão beneficente de Neymar Jr? Bruna Biancardi

Ana Castela

Rafaella Santos

Nadine Gonçalves

Gabi Martins

Ana Paula Siebert

Vera Viel

O look de Neymar Jr no leilão

O jogador de futebol Neymar Jr marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr nesta terça-feira, 10, em São Paulo. Ele chegou ao evento acompanhado da esposa, a influencer Bruna Biancardi, e da filha Mavie, de 1 ano.

O atleta esbanjou estilo ao surgir com um look todo preto em estilo de noite de gala e deu um toque de brilho ao visual ao usar brincos de brilhantes. Por sua vez, Bruna escolheu um um vestido verde escuro com franzido na lateral e fenda da perna. Enquanto isso, a pequena Mavie surgiu fofa com vestido marrom e casaco rosa, além de laços no cabelo.

Vale lembrar que Biancardi já está na reta final da gravidez de sua segunda filha, Mel. Os rumores dizem que a bebê nasce ainda neste mês de Junho.

O leilão de Neymar Jr aconteceu na mesma noite em que a Seleção Brasileira de Futebol Masculino realizou um jogo em São Paulo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não foi convocado pelo novo técnico Carlo Ancellotti para integrar o time. Atualmente, Neymar está no time Santos, que está em negociação para ter o contrato com ele renovado por mais alguns meses.

Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Caio Duran e Thiago Duran / Brazil News

