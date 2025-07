Eliana usa vestido com recorte estratégico: ‘Celebrar o amor’

Eliana apostar em vestido rosa claro para curtir o casamento de amigos e o modelito rouba a cena pelo estilo moderno

A apresentadora Eliana encantou seus seguidores neste sábado, 26, ao compartilhar fotos do seu look do dia. A estrela se preparou um modelito sofisticado e moderno para curtir o casamento de amigos.

Em fotos feitas antes de sair de casa, a musa apareceu com um vestido rosa claro com alças finas e recorte estratégico na cintura. O look destacou a boa forma dela com muito estilo.

“Prontos para celebrar o amor de uma família que queremos muito bem”, disse ela.

Eliana mostra seu look sofisticado - Foto: Reprodução / Instagram

Eliana terá programa na Globo em 2026

A apresentadora Eliana poderá ser vista em uma nova produção na TV em breve. De acordo com informações da coluna Outro Canal, do site F5, divulgada nesta quinta-feira, 3, a artista vai ganhar um programa semanal na Globo em 2026. Ainda sem formato revelado, a atração deve ser exibida aos fins de semana.

"Eliana ganhará um novo programa na TV Globo em 2026. O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano", diz o comunicado. Com o projeto em fase de pré-produção, a emissora ainda não decidiu se o programa vai ao ar aos sábados ou aos domingos à tarde. A data ou mês de estreia também não foram revelados.

Carreira de Eliana

Eliana iniciou sua trajetória artística aos 13 anos, como cantora do grupo Patotinha. Três anos depois, integrou o Banana Split, projeto musical idealizado por Gugu Liberato. Estreou como apresentadora há três décadas e, desde então, comandou mais de 15 atrações na TV. Em junho de 2024, ela anunciou sua contratação na TV Globo. Em uma entrevista no Fantástico, ela falou sobre sua transição de emissoras.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

Na Globo, Eliana comandou a quinta temporada do talent show The Masked Singer Brasil. No GNT, apresentou mu programa no GNT chamado 'Casa de Verão da Eliana', em que conversou com famosos em uma casa montada especialmente para a atração. Além disso, está no Saia Justa.

