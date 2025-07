Dolce&Gabbana transforma Castel Sant’Angelo em palco de moda inspirada na tradição

Desfile Alta Sartoria reverencia a estética litúrgica e o esplendor do legado espiritual e artístico de Roma

Em um cenário que carrega séculos de história e simbolismo, a Dolce&Gabbana apresentou sua nova coleção Alta Sartoria no imponente Castel Sant’Angelo, em Roma. A fortaleza, que já foi mausoléu imperial, residência papal e símbolo da resistência romana, serviu de pano de fundo para um desfile que uniu moda, espiritualidade e arte sacra em um espetáculo de elegância e contemplação.

O poder simbólico de Castel Sant’Angelo

Originalmente encomendado pelo imperador Adriano como mausoléu, o Castel Sant’Angelo carrega em suas pedras camadas da história de Roma — desde os tempos do Império até a influência da Igreja Católica. Foi durante a peste do século VI que o castelo recebeu seu nome atual: segundo a lenda, o Papa Gregório Magno teria presenciado a aparição do Arcanjo Miguel sobre a fortaleza, anunciando o fim da epidemia. Esse episódio transformou o local em símbolo de proteção divina.

Mais tarde, no século XVII, o Papa Clemente IX deu nova dimensão espiritual à ponte que liga o castelo à cidade, ao encomendar a Gian Lorenzo Bernini esculturas de anjos que carregam os instrumentos da Paixão de Cristo. Essa conexão entre fé e arte está no centro da proposta da grife italiana.

Alta Sartoria: quando liturgia encontra alta-costura

Inspirada pelas vestes litúrgicas da Igreja, a coleção celebra a tradição da alfaiataria e da estética sacra desenvolvida ao longo de milênios. As peças fazem referência a mantos, casulas, estolas e capas usadas por papas, bispos e cardeais, evocando a opulência e solenidade que marcaram períodos como o Renascimento e o Barroco.

Os estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana homenageiam não apenas o simbolismo das roupas eclesiásticas, mas também o trabalho artesanal italiano, com peças meticulosamente bordadas à mão. Assim como os papas de diferentes eras introduziam sutis variações em suas vestimentas, a coleção mistura tradição com a liberdade criativa da moda contemporânea.

Uma passarela

A Dolce&Gabbana também faz referência ao impacto visual que essas vestimentas tiveram ao longo da história da arte e do cinema. Pintores como Michelangelo, Rafael, Ticiano e escultores como Bernini eternizaram a imponência das roupas clericais, associando-as à ideia de poder espiritual e beleza sublime.

No cinema, essa estética reaparece com força em obras como O Jovem Papa, de Paolo Sorrentino, e Conclave, de Edward Berger, reforçando o fascínio pela teatralidade e profundidade simbólica da liturgia.

Uma nova leitura do sagrado

O desfile no Castel Sant’Angelo não foi apenas uma exibição de moda, mas uma reinterpretação moderna da espiritualidade, do poder simbólico das vestes religiosas e da herança cultural italiana. Ao unir fé e sofisticação, a Dolce&Gabbana reafirma sua capacidade de contar histórias através da moda, reverenciando o passado enquanto molda o presente com beleza e respeito.

Dolce&Gabbana apresentou sua nova coleção Alta Sartoria no imponente Castel Sant’Angelo, em Roma - Foto: Divulgação

