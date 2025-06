Dolce & Gabbana coloca o pijama como protagonista em coleção masculina

Dolce & Gabbana desfila peças que unem o casual com o elegante com o pijama como protagonista na coleção masculina Primavera/Verão 2026

O desfile da coleção Masculina Primavera/Verão 2026 da Dolce & Gabbana trouxe o pijama como protagonista. As peças formam um guarda-roupa que une os estilos casual, cosmopolita, chique e elegante.

Na descrição da coleção, a grife diz que realizou uma harmonia estética inesperada. "Parte do DNA da marca, que o levou às passarelas já na década de 1990, o pijama é apresentado aqui em sua interpretação clássica e requintadamente italiana, em jacquard de algodão leve com listras verticais.

Jogos de sobreposição, experimentos de estilo e toques de cor contribuem para colocar o pijama em um novo contexto. Do bege ao azul-claro, do creme ao marinho e do verde ao marrom, chegando ao preto atemporal: a paleta de cores é refinada e transita entre tons neutros, pontuados pelas icônicas estampas de bolinhas e oncinhas. As silhuetas privilegiam cortes suaves, realçados por pregas e bainhas largas nas calças, linhas oversized em camisas e jaquetas e peças de couro premium inspiradas nos anos 80", informaram.

Os acessórios também se destacaram com peças únicas. "Destacam-se broches e alfinetes de colarinho em formato de camafeu, colares com pedras brilhantes e coloridas, usados ​​individualmente ou em conjunto com rosários, e óculos de sol com designs inspirados em épocas passadas, mas imbuídos da atitude moderna e única de cada look. Os looks são complementados por bolsas Sicily oversized, bolsas Vittoria em diversos tamanhos, nécessaires com alça de ombro, clutches e modelos que reproduzem a bolsa de algodão coordenada com o pijama. O estilo descontraído da coleção também se reflete na seleção de calçados, que inclui tênis, sandálias de tecido atoalhado e chinelos sem pelo", finalizaram.

Veja as fotos do desfile na galeria abaixo: