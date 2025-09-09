CARAS Brasil
Famosos marcam presença no desfile exclusivo da marca Ricardo Almeida em São Paulo nesta terça-feira, 9

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 17h56

Celebridades prestigiam o desfile exclusivo de Ricardo Almeida em seu Studio - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

O estilista Ricardo Almeida realizou um desfile exclusivo em seu Studio, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 9, e contou com a plateia repleta de personalidades ilustres. O evento contou com a presença de vários famosos, como Gabriel Medina, Reynaldo Gianecchini, Pedro Scooby, Enzo Celulari e Maria Casadevall.

O desfile teve 40 looks que mostraram a versatilidade da marca, incluindo as linhas masculina, feminina e o laboratório criativo RA2. A marca quis evidenciar peças que traduzem a visão contemporânea de Ricardo Almeida, equilibrando a estética avant-garde com o legado que a consolidou como referência nacional em moda. 

O desfile reuniu peças em lã, algodão, linho, clássicos da camisaria social e casual, camisetas, paletós, gravatas, calças e overcoats, além de cartela de cores que inclui os tons terrosos, areia, azul e cinzas.

Confira os looks das celebridades:

Ricardo Almeida com seus convidados -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Ricardo Almeida com seus convidados -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Pedro Scooby e Enzo Celulari -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Pedro Scooby e Enzo Celulari -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Isabella Arantes e Gabriel Medina -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Isabella Arantes e Gabriel Medina -Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Ricardo Almeida e Kaisla Almeida - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Ricardo Almeida e Kaisla Almeida - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

