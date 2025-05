Celebridades brilham com joias de luxo no Met Gala 2025

Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jones e mais celebridades aparecem com itens de alta joalheria da Bvlgari no Met Gala

As celebridades escolheram looks elegantes para prestigiarem o evento Met Gala 2025, em Nova York, na noite de segunda-feira, 5, e também brilharam com joias deslumbrantes. Tanto que alguns famosos apostaram em peças de Alta Joalheria da Bvlgari. Confira os itens luxuosos:

A atriz Anne Hathaway apostou em um colar de ouro branco com uma safira azul Royal de 123,35 quilates complementado por 331 safiras polidas e diamantes. Além disso, ela usou dois anéis da mesma grife.

Anne Hathaway - Foto: Getty Images

Por sua vez, a atriz Priyanka Chopra Jonas selecionou um colar de Alta Joalheria em platina com uma esmeralda octogonal de mais de 240 quilates, com diamantes carré, esmeraldas polidas, diamantes redondos e pavê de diamantes. A estrela também usou anel de esmeralda e diamantes e brincos de diamantes.

Priyanka Chopra Jonas - Foto: Getty Images

O artista A$AP Rocky, que foi coanfitrião do evento, usou um colar de Alta Joalheria cravejado em platina com um rubi em lapidação pera, que combinou com anéis e brincos de Alta Joalheria e um relógio Octo Finíssimo Ultra COSC e broche em ouro ros com peridoto em lapidação cushion.

A$AP Rocky - Foto: Getty Images

A atriz Zendaya apostou em um broche de diamantes que usou nas costas do terno e também anel de diamantes e brincos de diamantes amarelos brilhantes.

Zendaya - Foto: Getty Images

A atriz Monica Barbaro escolheu um broche de Alta Joalheria Monete em ouro rose emoldurando uma rara moeda de prata e também anéis Serpente de diamante e brincos de diamante.

Monica Barbaro - Foto: Getty Images

Por fim, a atriz Lisa Manobal usou um colar Monete em ouro rose 18 quilates com uma moeda de prata antiga, anéis e brincos de diamante.

Lisa Manobal - Foto: Getty Images

Leia também: Terceiro filho! Rihanna chega com barrigão de grávida no Met Gala