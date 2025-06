Bruna Marquezine aposta em look com decote profundo

Magérrima, Bruna Marquezine usa look ousado e estiloso para marcar presença em evento e o decote até o umbigo rouba a cena

A atriz Bruna Marquezine exibiu toda a sua beleza na noite de quinta-feira, 26, ao marcar presença em um evento no Rio de Janeiro. A musa apareceu no local com um look ousado e fashionista.

Ela apostou em um vestido desconstruído, com direito a decote abaixo do umbigo e fenda nas pernas. O modelito destacou a beleza deslumbrante dela e deixou à mostra parte de sua barriga trincada.

Vale lembrar que ela está de férias após encerrar as gravações de sua nova série no streaming Max.

Bruna Marquezine - Foto: Webert Belício / AgNews

Bruna Marquezine - Foto: Webert Belício / AgNews

O amor na vida de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine refletiu sobre como enxerga os vínculos afetivos."Não que eu tenha desistido do amor romântico, de um parceiro, relacionamento... não achem isso. Mas eu sinto que meu grande amor são meus amigos e meu trabalho. Ninguém compete com eles”, revelou em entrevista à Glamour.

Bruna, que mantém uma amizade com Sasha Meneghel desde a infância, refletiu sobre o valor das conexões verdadeiras em sua vida. “Eu sou uma pessoa afortunada por conta das minhas amizades. Trago comigo amizades da época de escola, até de antes e vejo o quanto é difícil fazermos amizades sólidas, de pessoas que conseguem estar próximas e com todas as mudanças da vida. Me sinto muito privilegiada pelas minhas amizades”, contou a atriz.

"Com a maturidade a gente aprende a valorizar quem fica e quem nos ama para além de nossos defeitos, erros. Eu tenho essa família. Família que eu conquistei na infância, adolescência, trabalho”, completou Bruna.

