Anna Wintour deixa o cargo de editora-chefe após 37 anos de trabalho

Inspiração para o filme O Diabo Veste Prada, Anna Wintour encerra seu trabalho como editora-chefe da Vogue norte-americana

A profissional Anna Wintour não é mais editora-chefe da Vogue norte-americana. Ela ocupou o cargo por 37 anos e até foi inspiração para a personagem Miranda Priestly no filme O Diabo Veste Prada por causa de sua postura no trabalho.

Ela anunciou sua decisão na quarta-feira, 25, em uma reunião com sua equipe. Porém, ela não vai abandonar o jornalismo de moda. Wintour continua como diretora global de conteúdo da Condé Nast e como diretora editorial global da Vogue.

Vale lembrar que Anna assumiu o cargo de editora-chefe em 1988 e promoveu uma reformulação da marca, que fez história no mundo fashion. A primeira capa dela na revista fez história, já que ela colocou a modelo Michaela Bercu com uma calça jeans de 50 dólares e um suéter Christian Lacroix de 10 mil dólares. Com isso, ela deu um pontapé inicial ao avanço da revista para uma nova era.

Joia luxuosa de Anna Wintour

A editora de moda Anna Wintour caprichou na escolha da joia que usou para ser nomeada Companheira de Honra pelo Rei Charles III nesta semana. Ela participou do evento oficial no Palácio de Buckingham e surgiu com um conjunto cinza e deu um toque de cor ao modelito com um colar lilás. Porém, a joia chamou a atenção por sua história. Isso porque o colar já foi de uma rainha e passou um tempo sumido da família real.

De acordo com o site da Revista People, o colar é feito com ametistas gigantes e já fez parte do acervo da realeza britânica. A joia já foi da rainha Mary, que é avó do Rei Charles III. A joia foi um presente da princesa Catherine de Württemberg para a Rainha Mary, que usou o colar em vários retratos oficiais.

Após a morte da rainha Mary, o colar e outras joias de ametistas foram herdadas por um membro da família real, que não foi identificado ao longo da história. Esta pessoa vendeu as joias da realeza para a família de Rorik Ravel na década de 1980. O colar ficou um longo tempo longe dos olhos da realeza britânica até que foi encontrado em um leilão em Genebra, na Suíça, onde foi vendido por 55 mil libras - cerca de R$ 401 mil - em 1993.

Em 2007, a joia foi vista no pescoço de Anna Wintour em um evento e voltou a aparecer agora, em 2025.