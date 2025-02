Ana Hickmann faz desapego de seu guarda-roupa e vende as roupas

Saiba quanto custa para ter uma roupa que era de Ana Hickmann. Apresentadora colocou parte de suas roupas para vender online

A apresentadora Ana Hickmann colocou à venda 181 peças de seu guarda-roupa, entre roupas e acessórios diversos, após ir morar com o marido, Edu Guedes. Essa ação faz parte de uma limpeza no armário da empresária para a mudança de residência.

Em sua rede social, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record, divulgou seu brechó online em uma plataforma conhecida por desapego. Por lá, as peças são vendidas por valores entre R$ 40 e R$ 850, e estão disponíveis em vários tamanhos, do P ao G. A iniciativa permite que seus seguidores adquiram roupas de alta qualidade por preços acessíveis, gerando a moda sustentável.

Nos seus stories, Hickmaann disse: "Eu tenho já há algum tempo uma lojinha de desapegos, e hoje de manhã entrou um monte de coisa nova". Além disso, as peças, embora usadas, incluem itens da nova coleção da marca dela. “Acabei de fazer mudança, comecei a limpar o guarda-roupa. Coisas lindas, com precinho bacana e moda sustentável”, reforçou.

Ana Hickmann fala sobre a mudança em seu corpo nos últimos tempos

Há pouco tempo, a apresentadora Ana Hickmann publicou um vídeo em seu canal nas redes sociais respondendo às críticas sobre seu ganho de peso e comentou sobre os comentários negativos que tem recebido. A estrela desabafou sobre as transformações em seu estilo de vida e as mudanças em seu corpo, que têm sido alvo de tantas críticas na mídia.

“Sou um ser humano. Tenho direito de ter altos e baixos, ganhar uns quilos. Sou igual a qualquer outra mulher. Tenho direito de ter celulite, culote, peito caído, barriguinha fazendo dobra. Qual é o problema?”, enfatizou, visivelmente cansada das críticas sobre o seu corpo. A apresentadora reforçou a importância de aceitar a diversidade dos corpos femininos e a quebra de padrões impostos pela sociedade.

Com a nova rotina, ocorreram mudanças em seu corpo e Ana compartilhou como esses ajustes afetaram seu corpo. “Ganhei bastante peso ao longo de 2024 por causa de coisas que já falei aqui, mas decidi que em 205 eu já voltei a me cuidar, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha disposição, da minha pele, do meu cabelo”, contou.

