7 fatos marcantes da vida de Gisele Bündchen, que acaba de completar 45 anos

Da passarela ao ativismo, a trajetória da supermodelo reflete talento, transformação e paixão pela família e o meio ambiente

Gisele Bündchen celebra 45 anos em 20 de julho de 2025 com uma vida marcada por conquistas profissionais e momentos ao lado dos filhos. Com uma carreira impressionante, ela segue inspirando gerações. Aqui estão 7 fatos que definem a trajetória dessa icônica brasileira:

1. Rainha das passarelas

Desde o início de sua carreira entre as décadas de 1990 e 2000, Gisele foi destaque em mais de 140 capas da revista Vogue ao redor do mundo e se consagrou como uma das Angels da Victoria’s Secret, mudando completamente o padrão de passarela com sua famosa forma de desfilar.

2. Modelo mais bem paga da história

A Forbes compilou Gisele como a modelo com maior faturamento de 2002 a 2016, listando-a como top-earner por 14 anos consecutivos, acumulando até US$ 400 milhões só como modelo de passarela.

3. Expressões além das passarelas

Gisele marcou presença nas telonas com papéis em filmes como Taxi (2004) e O Diabo Veste Prada (2006), além de atuar como produtora executiva em projetos ambientais no desenho Gisele & the Green Team (2010‑11).

4. Sustentabilidade em prática

Embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ela liderou projetos como o reflorestamento da Mata Atlântica e fundou a Fundação Luz, priorizando juventude e meio ambiente.

5. Supermãe

Hoje mãe de três filhos — Benjamin (2009), Vivian (2012) e mais um menino, que ainda não teve o nome revelado, (nascido em fevereiro de 2025) —, Gisele compartilha seu amor pela família em publicações emocionantes, destacando o orgulho de acompanhar cada etapa deles.

6. Presença carinhosa de madrasta

Durante o casamento com o ex-marido Tom Brady, ela manteve relação próxima com o enteado Jack.

7. Plena em nova fase de maternidade

Após o nascimento do caçula com Joaquim Valente em fevereiro de 2025, Gisele postou no Dia das Mães suas primeiras fotos do bebê, afirmando que viveu momentos íntimos e especiais que valeram mais que qualquer post.

Gisele Bündchen segue provando que pode ir além das buzzwords. Ela transforma fama em propósito, constrói uma família feliz e abraça causas ambientais com dedicação — aos 45 anos, continua revelando novas facetas e inspirações.