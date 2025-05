Wagner Moura rouba cena ao aparecer agarradinho à esposa em Cannes

O ator Wagner Moura posou ao lado da esposa, Sandra Delgado, na França, durante a divulgação do filme 'O Agente Secreto'; confira!

O amor está no ar! Wagner Moura, de 48 anos, teve uma recepção calorosa em Cannes com seu novo longa-metragem O Agente Secreto, que foi muito aplaudido.

O ator levou um toque de frevo ao tapete vermelho do Festival de Cannes, na França, e foi flagrado trocando carinhos com a esposa, a fotógrafa Sandra Delgado.

"Este dia foi f*da", comentou o preparador de elenco Leonardo Lacca ao publicar um carrossel de fotos, entre elas um clique de Wagner Moura e Sandra Delgado abraçados.

Confira o clique do casal:

Wagner Moura e Sandra Delgado foram clicados agarradinhos em Cannes - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é Sandra Delgado?

Sandra Delgado, de 48 anos, é artista visual, fotógrafa e natural de Salvador. Ela e Wagner Moura se conheceram durante a graduação em Comunicação Social na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador, e estão juntos desde 2001. Do relacionamento, nasceram três filhos: Bem, de 18 anos, Salvador, de 14, e José, de 12.

Automóvel de 'O Agente Secreto'

O ator Wagner Moura, que fez sua estreia no Festival de Cannes no último domingo, 18, já teve um Fusca bastante semelhante ao utilizado em 'O Agente Secreto', longa-metragem estrelado por ele. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre ao prêmio Palma de Ouro, o mais importante do evento.

A história de Wagner com o carro chegou ao fim em 2008, quando ele decidiu doar o automóvel para o Retiro dos Artistas. O ator, inclusive, chegou a ser fotografado em diversas ocasiões com o bem, considerado por ele seu 'xodó'.

Um ano antes de doá-lo para a instituição, o famoso foi clicado com o carro e chegou a dar carona para Camila Pitanga, sua colega de elenco em 'Paraíso Tropical', novela exibida originalmente em 2007 na TV Globo. Wagner Moura ainda brincou, na época, revelando que não se importava com o fato do carro funcionar somente rádio AM.

