Viúva de Silvio Santos faz rara aparição ao lado das herdeiras do apresentador

Iris Abravanel aparece com uma das filhas e as enteadas em inauguração do Auditório Silvio Santos, em São Paulo

Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos, fez uma rara aparição com uma das filhas, Renata Abravanel, e as enteadas Cintia Abravanel e Silvia Abravanel, nesta terça-feira, 23. As herdeiras do apresentador compareceram à inauguração do Auditório Silvio Santos, em São Paulo.

Durante a inauguração, as herdeiras aproveitaram para visitar as crianças em tratamento na AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, durante o lançamento da próxima edição do Teleton.

A homenagem na capital metropolitana foi feita ao apresentador Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos, em agosto de 2024, vítima de uma broncopneumonia, após contrair infecção por influenza A, H1N1.

Confira os cliques!

Grupo Silvio Santos lança canal SBT News

Na última segunda-feira, 22, o Grupo Silvio Santos aprovou o lançamento do canal de notícias SBT News, que está previsto para estrear ainda neste semestre. A marca evoluiu para uma operação multiplataforma, impulsionada por uma emissora integrada nas apurações e na divulgação de notícias, com programação contínua.

Daniela Abravanel Beyruti, a atual presidente do SBT, descreveu o projeto como um marco histórico para a emissora. “O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante”, disse a filha de Silvio Santos.

Ana Karina Bortoni, a CEO do Grupo Silvio Santos, revelou sua perspectiva estratégica do planejamento de um novo canal de notícias. “O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país”, disse ela.

A implantação do projeto SBT News será liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações. De acordo com os planos, o novo canal de notícias da emissora estará disponível nas principais operadoras e no YouTube até o final do ano.

