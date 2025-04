Vitória Strada rouba a cena e é eleita a mais bem-vestida da festa de 60 anos da Globo

Look

A TV Globo emocionou o público com uma programação nostálgica para celebrar seus 60 anos de história — e o ponto alto dessa comemoração foi o grandioso “Show 60 anos”, realizado na última segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro. O evento reuniu personalidades da emissora, shows marcantes e muito glamour.

Entre os destaques da noite, Vitória Strada conquistou todos os olhares e foi eleita a mais bem-vestida da festa em uma enquete promovida pelo site Quem. A atriz e ex-BBB 25 elegeu um vestido de leve transparência em tons de bege e dourado, que garantiu a ela o título de estrela fashion da noite.

Qual foi o top 5?

O ranking de elegância seguiu com Grazi Massafera, que apostou em um vestido vermelho justíssimo e penteado clássico, ocupando o segundo lugar. Na terceira posição, a jornalista Fátima Bernardes brilhou em um vestido de franjas prateadas, combinado com brincos verdes, arrancando elogios pela harmonia do visual.

Fechando o top 5, os tradicionais e infalíveis pretinhos básicos deram o tom de sofisticação: Taís Araújo ficou em quarto lugar com um modelo dramático e cheio de personalidade, enquanto Mariana Ximenes ocupou a quinta posição com um vestido igualmente elegante e poderoso.

A celebração dos 60 anos da TV Globo foi marcada por emoção, nostalgia e encontros memoráveis. Após 60 horas de programação especial, a emissora reuniu um verdadeiro time de apresentadores, jornalistas, atores e humoristas. A festa, que aconteceu na zona oeste carioca, prestou homenagens ao Entretenimento, Jornalismo e Esporte, com referências a novelas icônicas, programas inesquecíveis e personagens que marcaram gerações.

Confira todos os looks abaixo:

