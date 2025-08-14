Vinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025

Diretamente do Rio Grande do Sul, produtora de vinhos participou da temporada para abrilhantar experiência gastronômica

O clima aconchegante da Serra da Mantiqueira se uniu à energia das pedras preciosas no Jantar das Emoções do CARAS Inverno 2025, realizado em Campos do Jordão (SP). Um dos destaques da noite foi a participação especial da Vinícola Ametista, diretamente do Rio Grande do Sul, que proporcionou uma verdadeira imersão sensorial com seus rótulos maturados em uma jazida de ametistas — um diferencial único no mundo do vinho.

De acordo com Carolina Lucietto, representante do time comercial da vinícola, a Vinícola Ametista se desenvolveu junto com o turismo e o crescimento da cidade de Ametista do Sul, localizada na região noroeste do estado. “Hoje, trabalhamos com mais de 300 mil litros em safra. A produção e o cultivo são próprios e os vinhos são maturados dentro de uma mina subterrânea, com temperatura constante de 17 °C, incrustada de cristais em meio ao basalto, o que traz muita energia para eles”, destacou.

Ametista do Sul é reconhecida como a capital mundial Da Pedra Ametistas. E essa conexão direta com os minerais inspirou a identidade e a alma dos vinhos da casa. “A vinícola fez um casamento do vinho com a pedra. Maturamos os vinhos dentro da jazida de ametistas e nomeamos nossos rótulos com minerais encontrados em nosso município: Ágata, Ágata Negra e Ágata de Fogo”, explicou a sommeliere Cleci de Souza.

FOTO: Ian Castilho/Tafnis Prado

Vinícola Ametista no CARAS Inverno 2025

As massas e carnes servidas no Jantar das Emoções foram harmonizadas com os vinhos da Vinícola Ametista, para abrilhantar a experiência gastronômica da noite.

“Apresentamos um Ágata Chardonnay jovem e frutado da safra 2023, ideal para harmonizar com massas, molhos brancos e carnes leves. Também servimos o Ágata de Fogo Merlot, da safra 2020, que é um tinto evoluído e gastronômico. Mas a estrela da noite foi o Ágata Negra. Ele é um blend Belíssimo de Cabernet Sauvignon, Tannat e Malbec, da safra 2022, que harmonizou perfeitamente com carne vermelha”, contou Cleci.

Mais do que uma degustação, a Vinícola Ametista proporcionou aos convidados uma jornada pelos sabores e pelas energias que só a união entre natureza, história e tradição pode oferecer. Além disso, cada personalidade ganhou uma pedra ametista para guardar de recordação. Um verdadeiro brinde à emoção e ao que o Brasil tem de mais raro e precioso.