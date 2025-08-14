CARAS Brasil
Eventos / CARAS INVERNO 2025

Vinícola Ametista encanta convidados em jantar do CARAS Inverno 2025

Diretamente do Rio Grande do Sul, produtora de vinhos participou da temporada para abrilhantar experiência gastronômica

Redação Publicado em 14/08/2025, às 10h34

FOTO: Ian Castilho/Tafnis Prado
O clima aconchegante da Serra da Mantiqueira se uniu à energia das pedras preciosas no Jantar das Emoções do CARAS Inverno 2025, realizado em Campos do Jordão (SP). Um dos destaques da noite foi a participação especial da Vinícola Ametista, diretamente do Rio Grande do Sul, que proporcionou uma verdadeira imersão sensorial com seus rótulos maturados em uma jazida de ametistas — um diferencial único no mundo do vinho.
De acordo com Carolina Lucietto, representante do time comercial da vinícola, a Vinícola Ametista se desenvolveu junto com o turismo e o crescimento da cidade de Ametista do Sul, localizada na região noroeste do estado. “Hoje, trabalhamos com mais de 300 mil litros em safra. A produção e o cultivo são próprios e os vinhos são maturados dentro de uma mina subterrânea, com temperatura constante de 17 °C, incrustada de cristais em meio ao basalto, o que traz muita energia para eles”, destacou.
Ametista do Sul é reconhecida como a capital mundial Da Pedra  Ametistas. E essa conexão direta com os minerais inspirou a identidade e a alma dos vinhos da casa. “A vinícola fez um casamento do vinho com a pedra. Maturamos os vinhos dentro da jazida de ametistas e nomeamos nossos rótulos com minerais encontrados em nosso município: Ágata, Ágata Negra e Ágata de Fogo”, explicou a sommeliere Cleci de Souza.
FOTO: Ian Castilho/Tafnis Prado

Vinícola Ametista no CARAS Inverno 2025

As massas e carnes servidas no Jantar das Emoções foram harmonizadas com os vinhos da Vinícola Ametista, para abrilhantar a experiência gastronômica da noite.
“Apresentamos um Ágata Chardonnay jovem e frutado da safra 2023, ideal para harmonizar com massas, molhos brancos e carnes leves. Também servimos o Ágata de Fogo Merlot, da safra 2020, que é um tinto evoluído e gastronômico. Mas a estrela da noite foi o Ágata Negra. Ele é um blend Belíssimo  de Cabernet Sauvignon, Tannat e Malbec, da safra 2022, que harmonizou perfeitamente com carne vermelha”, contou Cleci.
Mais do que uma degustação, a Vinícola Ametista proporcionou aos convidados uma jornada pelos sabores e pelas energias que só a união entre natureza, história e tradição pode oferecer. Além disso, cada personalidade ganhou uma pedra ametista para guardar de recordação. Um verdadeiro brinde à emoção e ao que o Brasil tem de mais raro e precioso.
FOTO: Ian Castilho/Tafnis Prado

